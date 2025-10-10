Пашинян: «Маршрут Трампа» открывает новые возможности для СНГ

"Маршрут Трампа" открывает новые возможности для СНГ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе саммита глав государств СНГ в Таджикистане.

Саммит глав государств СНГ в узком составе стартовал в столице Таджикистана. Мероприятие проходит во Дворце нации под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Пашинян отметил, что Армения будет работать с Соединенными Штатами Америки и согласованными третьими сторонами над "маршрутом Трампа", передают армянские СМИ.

"Проект TRIPP road предоставляет Армении возможность железнодорожной и иных транспортных коммуникаций с государством-участником СНГ Азербайджаном и с другими участниками СНГ. Это существенное изменение и обстоятельство, которые, несомненно, поспособствуют укреплению экономических связей в рамках СНГ и повышению эффективности организации", - сказал Пашинян.

По его словам, проект открывает новые экспортные и импортные возможности для стран Содружества.

Пашинян также коснулся парафирования мирного соглашения с Баку. Он отметил, что установившийся мир не означает, что вопросы повестки между Арменией и Азербайджаном исчерпаны.

"Нам еще предстоит наладить взаимную торговлю, экономические, политические, культурные связи, решать гуманитарные вопросы. И это непростая задача, учитывая историю многолетней вражды", - сказал премьер.

Однако установленный мир дает уверенность в том, что вопросы постепенно будут решены, добавил он.

Пашинян выразил признательность коллегам по СНГ за оказанную поддержку в течение всего этого времени.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения в рамках маршрута Трампа (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута 741(будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.