В столице арестованы подозреваемые в грабеже и краже

В Низаминском районе столицы произошло ограбление - житель Джалилабадского района обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный отобрал у него мобильный телефон.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что сотрудники 24-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции задержали ранее судимого 25-летнего Э. Гусейнова.

Также в Хазарском и Гарадагском районах столицы у двух человек были украдены банковские карты. Жители района обратились в полицию с заявлением о краже денег. В результате принятых сотрудниками полиции мер были задержаны 64-летний А. Мансуров и 31-летний Э. Сулейманов, подозреваемые в совершении преступления.

В Бинагадинском и Гарадагском районах были украдены два велосипеда общей стоимостью 700 манатов. После обращений жителей столицы в местные органы полиции были установлены и задержаны подозреваемый в краже 48-летний У. Гахраманов и ранее судимый 36-летний Ф. Зейналов.

По данным фактам ведутся следственные действия.