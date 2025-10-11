Грязевой вулкан Отман-Боздаг прекратил извержение

Активность извержения грязевого вулкана Отман-Боздаг, расположенного в Гарадагском районе города Баку и входящего в Государственный природный заповедник «Бакинская и Абшеронская группа грязевых вулканов», в настоящее время прекращена.

Как передает 1news.az со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов, извержение вулкана произошло 11 октября в 08:27. Событие сопровождалось мощной вспышкой.

По предварительным оценкам, площадь распространения брекчии, вышедшей на поверхность, составляет около 4 гектаров, средняя толщина – 1,5 метра, объём – около 60 тысяч кубических метров.

Вдоль зоны извержения наблюдаются концентрические трещины. Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и Института геологии и геофизики Министерства науки и образования продолжают совместный мониторинг в этом районе.

Следует отметить, что до этого извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг, который считается одним из действующих грязевых вулканов, было зафиксировано 23 сентября 2018 года.