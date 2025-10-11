На улице Талата Шихалиева организовано одностороннее движение

Специалисты Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) на основании обращений граждан провели анализ улицы Талата Шихалиева, изучив параметры дороги, потребность в парковке и интенсивность движения.

Как сообщили в AYNA, в результате мониторинга было выявлено, что на этой дороге имеются затруднения для встречного движения.

Учитывая потребность жителей данной местности в парковке, интенсивность движения и геометрические параметры дороги, было признано целесообразным организовать одностороннее движение на улице Талата Шихалиева от проспекта Хатаи в направлении улицы Тебриз.