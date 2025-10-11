На улице Абдуррагим бека Хагвердиева создается полоса микромобильности

В рамках работ по развитию инфраструктуры микромобильности в Баку велодорожки поэтапно соединяются для организации единой полосы, сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В настоящее время работы ведутся в районе станции метро «Элмляр Академиясы» и на прилегающих улицах и проспектах. Так, расширяется сеть микромобильности, ранее организованная на проспекте Гусейна Джавида, и в настоящее время работы ведутся от пересечения улицы Абдуррагим бека Хагвердиева с проспектом Гусейна Джавида до пересечения с проспектом Иншаатчылар.

Наряду с этим ведутся работы по нанесению соответствующей разметки. Установка дорожных знаков и защитных барьеров начнется в ближайшие дни.

На следующем этапе полосы для микромобильности будут организованы на проспекте Иншаатчилар и таким образом с еще одного направления будет обеспечена связь с существующими полосами на центральных улицах столицы.

Напомним, что ранее такое соединение осуществлялось с другого направления через улицу Микаила Мушфига.