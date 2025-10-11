Археологи нашли на севере Синая крепость времен Нового египетского царства

На севере Синайского полуострова археологи сделали значимую находку – военную крепость, датируемую периодом Нового царства (1550-1069 гг. до н.э.).

Об этом сообщает министерство туризма и древностей Египта.

«Египетская археологическая группа, работающая на археологическом объекте Телль-эль-Харуба в районе Шейх-Зувейд на севере Синая, обнаружила военную крепость эпохи Нового царства», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что данная крепость является одним из ключевых оборонительных сооружений, найденных на «Дороге Гора» — древнем пути, соединявшем Египет с азиатскими территориями.

По мнению министерства, эта археологическая находка свидетельствует о высоком уровне развития военного строительства и стратегического мышления фараонов Нового царства, которые создавали целую сеть крепостей для защиты восточных рубежей Древнего Египта.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед сообщил, что во время раскопок были обнаружены фрагмент южной стены крепости протяженностью около 105 метров и толщиной 2,5 метра, 11 сторожевых башен, а также северо-западная башня и части северной и западной стен.

