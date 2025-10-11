Во Франции прошла демонстрация за отставку Макрона

В центре Парижа прошла демонстрация, в ходе которой участники требовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона, а также выхода страны из Европейского союза (ЕС) и НАТО.

Демонстрация прошла по призыву лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо. Участники прошли от бульвара Монпарнас в сторону Лувра. В ходе шествия они скандировали лозунги за отставку Макрона, вынесения вотума недоверия премьер-министру Франции Себастьяна Лекорню и выход из ЕС.

«Теперь правительства назначают на короткое время. Что действительно серьезно, так это то, что кабмин назначается только для того, чтобы провести бюджет через Совет министров», — сказал Филиппо.

Источник: ТАСС