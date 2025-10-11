Пассажир скончался в бакинском метро

Мужчина 1953 года рождения скончался на станции метро «28 Мая».

Об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Там отметили, что пассажир, состояние которого ухудшилось в поезде, скончался вскоре после высадки на станции «28 Мая».

«После получения информации на место происшествия немедленно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, и пассажиру была оказана первая помощь сразу после его высадки из поезда. Информация о смерти мужчины в возрасте 70–75 лет передана в соответствующие органы», - указали в ЗАО.

Источник: АПА