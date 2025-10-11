 Трамп поручил направить все средства на зарплаты военным на фоне шатдауна | 1news.az | Новости
Трамп поручил направить все средства на зарплаты военным на фоне шатдауна

First News Media22:49 - 11 / 10 / 2025
Трамп поручил направить все средства на зарплаты военным на фоне шатдауна

Президент США Дональд Трамп поручил шефу Пентагона Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат военнослужащим.

Об этом глава Белого дома заявил в социальной сети Truth Social.

«Я использую свои полномочия главнокомандующего, чтобы поручить нашему министру обороны Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат нашим военнослужащим 15 октября. Мы нашли средства для этого, и министр Хегсет будет использовать их, чтобы выплатить зарплаты нашим войскам», — написал президент.

