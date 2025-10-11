На Земле началась новая магнитная буря: насколько сильной она будет

10 октября на Земле началась новая магнитная буря и сегодня, 11 октября, она продолжится.

Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Сегодня и в ближашие дни жидается высокоскоростной солнечный ветер, который обусловлен влиянием корональной дыры. Начальные эффекты могут проявиться уже сегодня, а затем появятся основные быстрые ветры.

Ожидаются уровни от активного до магнитной бури G1 - это слабая магнитная буря.

Источник: Unian