Сотрудники МЧС помогли гражданам, оказавшимся в беспомощном состоянии - ВИДЕО

Сотрудники Службы спасения особого риска МЧС оказала помощь гражданам, оставшимся в беспомощном состоянии в своих квартирах.

Как передает 1news.az со ссылкой на МЧС, на горячую линию «112» поступило сообщение о том, что на улице Ш.М.Хиябани Ясамальского района города Баку в беспомощном состоянии за закрытой дверью остался гражданин. Спасатели, проникнув с балкона в квартиру, расположенную на восьмом этаже семнадцатиэтажного жилого дома, с помощью альпинистского снаряжения, обнаружили спящего подростка 2013 года рождения и передали его родителям.

Кроме того, на основании полученной информации, спасатели Службы спасения особого риска оказали необходимую помощь гражданину 1971 года рождения, с на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Низами Насиминского района, с помощью альпинистского снаряжения.