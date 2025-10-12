Тренер сборной Сербии ушел в отставку после поражения от Албании

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович принял решение уйти в отставку после поражения его команды от Албании в матче квалификации к чемпионату мира-2026, сообщает Reuters.

«Я переговорил с президентом и генеральным секретарем Футбольного союза Сербии и подал в отставку. Лично я не ожидал такого поражения. Я тот, кто берет на себя всю ответственность и несет ее», — заявил специалист.

Матч прошел в субботу, 11 октября, и завершился победой Албании со счетом 1:0. После пяти матчей в активе сербов семь очков, команда располагается на третьей позиции в группе K, которая не позволяет претендовать на выход в финальную часть чемпионата мира.

Стойкович возглавлял сборную Сербии с марта 2021 года. Под его руководством команда отобралась на чемпионат мира-2022 и Евро-2024, на обоих турнирах сербы вылетели на групповой стадии.

Источник: Lenta.ru