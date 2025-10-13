Миллиардеру Самвелу Карапетяну накинули обвинений

Следственный комитет (СК) Армении изменил и дополнил обвинение, выдвинутое против миллиардера Самвела Карапетяна.

Ранее команда адвокатов предпринимателя заявила, что Карапетяну предъявлено новое (третье) обвинение, касающееся экономической сферы. Это произошло в канун истечения двухмесячного срока заключения Карапетяна под стражей (прошлый арест был продлен до 18 октября). Таким образом, обвинение намерено вновь продлить арест.

Как сообщили в СК, к делу Карапетяна добавлены пункты статьи УК Армении, предусматривающие наказание за «отмывание денег в особо крупном размере с использованием властных или служебных полномочий, либо влияния, обусловленного ими».

Источник: Sputnik Армения