В Наримановском районе проведена проверка в продовольственном магазине - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели проверку в продовольственном магазине, принадлежащем физическому лицу Алладдину Зейналову, расположенном по адресу: г. Баку, Наримановский район, ул. Дж.Гаджибейли, дом 6.

В ходе осмотра было установлено, что санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние складского помещения неудовлетворительное - система вентиляции отсутствует, а продукты питания хранятся непосредственно на полу без соблюдения необходимых промежутков, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

По данному факту в отношении предпринимателя был составлен административный протокол - до устранения нарушений принято решение ограничить проведение работ и оказание услуг в складском помещении.