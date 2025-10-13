 В Гаджигабуле выявлены нарушения санитарных норм в одном из кафе - ФОТО | 1news.az | Новости
В Гаджигабуле выявлены нарушения санитарных норм в одном из кафе - ФОТО

Феликс Вишневецкий16:25 - Сегодня
В кафе «Orxan», принадлежащем физическому лицу Давуду Ибрагимову и расположенном в посёлке Муган Гаджигабульского района, сотрудники Агентства продовольственной безопасности (AQTA) провели проверку и выявили ряд нарушений.

В частности, в зоне мангала отсутствовала система вентиляции, кухонный инвентарь и продукты питания мылись в одном помещении, отсутствовали сопроводительные документы на продукты, не велся температурный контроль и его регистрация, используемая вода не проходила фильтрацию, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Также были зафиксированы другие нарушения санитарно-гигиенических и санитарно-технических требований.

По данному факту в отношении физического лица был составлен административный протокол - проведение работ и оказание услуг ограничено до устранения выявленных нарушений.

