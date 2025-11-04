Министр экономики о влиянии вашингтонских договоренностей на экономику Азербайджана

В условиях сохраняющейся неопределённости в мировой экономике в Азербайджане продолжается макроэкономическая стабильность, заявил министр экономики республики Микаил Джаббаров на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта о госбюджете на 2026 год.

По его словам, финансовая стабильность госбюджета продолжает укрепляться.

«Эти процессы ещё больше ускорились после договоренностей, достигнутых 8 августа в США между Азербайджаном и Арменией. Превращение новых возможностей, которые появились, в экономические преимущества — одна из стоящих перед нами задач. При подготовке проекта бюджета были учтены внутренние и внешние факторы. Прогнозируется, что глобальный экономический рост усилится вследствие восстановления торговых цепочек и того, что негативное воздействие на мировую экономику окажется ниже ожидаемого уровня. Также устраняются некоторые неопределённости в мировой экономике. Экономика Азербайджана в последние годы демонстрирует устойчивость», - сказал Джаббаров.

Источник: АПА