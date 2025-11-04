Суд Грузии зарегистрировал иск о запрете партии Саакашвили
Иск правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» о запрете партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» опубликован на сайте Конституционного суда.
Таким образом, инстанция его зарегистрировала.
Как отмечается в иске, его подали 88 депутатов парламента. Документ содержит требование признать три оппозиционные политические силы, включая партию Саакашвили, неконституционными и запретить их.
Источник: ТАСС
