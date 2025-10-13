В Исламабаде проходит третья трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции - ФОТО

13 октября в столице Пакистана Исламабаде началась третья трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.

Сначала состоялось Исполнительное заседание встречи.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в мероприятии приняли участие председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова, председатель Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардар Аяз Садик и председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.

Спикеры парламентов подчеркнули важность братских отношений высокого уровня между нашими странами и парламентами, выразили веру в то, что эта встреча придаст мощный импульс достижению целей и задач трехстороннего парламентского сотрудничества.

На Исполнительном заседании состоялся широкий обмен мнениями по вопросам повестки дня.

Затем началась церемония открытия третьей трехсторонней встречи спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.

Сегодня трехсторонняя встреча продолжится выступлениями спикеров парламентов и обширными дискуссиями с участием депутатов.