 В Армении прокомментировали возможность участия в TRIPP компании из Турции
Армения

В Армении прокомментировали возможность участия в TRIPP компании из Турции

First News Media12:42 - Сегодня
В Армении прокомментировали возможность участия в TRIPP компании из Турции

Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян прокомментировал возможность участия турецкой компании в реализации проекта "маршрут Трампа".

"Стороны должны решать. Естественно, у каждой стороны есть свои подходы. Все будет решаться в рамках консультаций", - сказал замминистра в ответ на вопрос, исключает ли Армения привлечение турецкой компании, передают армянские СМИ.

По его словам, все решения и выбор компаний должен соответствовать интересам сторон. Но, в первую очередь, должна быть создана армяно-американская компания.

Сейчас, по утверждению Сафаряна, идут активные обсуждения именно по этому вопросу.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие пути (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.

