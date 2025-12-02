Пашинян решил больше не ругаться

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил больше не использовать ругательства при критике оппонентов и призвал соратников к тому же.

Армянский премьер сообщил в соцсетях о принятии этического кодекса для партии "Гражданский договор", где установлены "новые стандарты" и модели поведения для членов правящей силы.

Впредь они не должны отвечать оскорблением и на оскорбления или на нецензурную лексику.

И это новое поведение – не признак слабости, а "верность лучшим стандартам кодекса поведения", заявил Пашинян.

Ранее резкие посты как самого премьера, так и членов его команды в соцсетях не раз вызывали негативные оценки в обществе.

Источник: Sputnik Армения