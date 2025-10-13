Армения снова оказалась в центре международного скандала.

На фоне растущего товарооборота с Россией и амбициозных заявлений о «европейском выборе» Иреван пытается играть на противоречиях между Россией и Западом. Недавние данные о торговле с Россией выявили вопиющие несоответствия и обнажили скрытую реальность - реэкспорт, обход санкций и манипуляции статистикой, ставшие источником иллюзорного экономического «чуда».

В то время как правительство Пашиняна раздаёт оптимистичные прогнозы и демонстрирует образ процветающей страны, заявляя о приверженности европейского курса, на самом деле за этим фасадом скрывается тщательно замаскированная двуличная политика.

Недавняя корректировка торговых показателей между Россией и Арменией, сделанная президентом Владимиром Путиным во время саммита СНГ в Душанбе в разговоре с Николом Пашиняном, прозвучала как громкое политическое разоблачение, а не простое уточнение статистики.

Москва фактически вскрыла манипуляции Иревана, демонстрируя, что Пашинян сознательно искажает реальные масштабы внешнеэкономических потоков, особенно в сфере реэкспорта.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 октября на саммите СНГ обсудили вопрос роста товарооборота между двумя странами. Путин, в частности, отметил, что участие в ЕАЭС открывает странам рынки, дает экономические выгоды. В качестве примера российский лидер привел растущие объемы торговли между Россией и Арменией, поинтересовавшись у Пашиняна данными по товарообороту. «В этом году уже 4 миллиарда (долларов)», - сказал Пашинян. «Нет, больше», - не согласился с ним Путин.

Премьер-министр Армении также привел свои данные и за прошлый год, но и в этом вопросе информация у двух лидеров не совпала. «В прошлом году было примерно 9 миллиардов (долларов)», - отметил Пашинян. «Больше. И в прошлом году было больше, и в этом году будет больше. Это очевидно просто», - ответил Путин премьеру Армении.

Согласно российским источникам, торговля двух стран в 2024 году достигла $11,7 млрд.

Реэкспорт как «серый бизнес» Армении

Не секрет, что Армения, официально заявляющая о «прозрачной» торговой политике, в последние годы стала одной из ключевых транзитных площадок для обхода санкционных ограничений против России. Через Армению в Россию массово поступают товары из Европы и Азии, которые не могут попасть туда напрямую. Речь идёт не только о бытовой электронике или автомобилях, но и о компонентах двойного назначения.

Мощный всплеск «серой» экономики Армении произошел после начала военных действий в Украине и ухудшения отношений между Россией и Западом, вследствие чего экспорт из Армении в Россию показывает превалирующий рост. Это объясняется тем, что Армения продолжает помогать России в обходе введенных в ее отношении санкций после начала войны в Украине. Для Армении это способствовало новому экономическому буму: в 2022 году ее валовой внутренний продукт вырос на рекордные 13%, что более чем вдвое превысило показатель 2021 года. В 2023 году объём грузоперевозок между Арменией и Россией вырос в 6 раз по сравнению с 2022 годом, сообщается в открытых источниках правительства Армении. По данным комитета статистики Армении, за январь-июнь 2023 года экспорт из Армении в Россию вырос на 72,8%, - это колоссальный рост!

С другой стороны, в армянской экономике продолжают наблюдаться поразительные парадоксы: при росте внутреннего производства всего на 2,7% общий объём экспорта увеличился более чем на 50%. Такой дисбаланс объясняется просто - армянские компании активно обходят санкционные ограничения, поставляя в Россию западные товары через территорию Грузии, которая стала удобным транзитным коридором. В 2023-2024 годах из Грузии в Армению было ввезено автомобилей на 1 миллиард долларов. В свою очередь, реэкспорт автомобилей из Армении в Россию вырос в 225 раз! Ключевую роль здесь, кроме порта Поти, играет грандиозный авторынок в Рустави (близ Тбилиси), где и проворачивают махинации с транзитом и реэкспортом машин.

Таким образом, резкий рост реэкспорта в Россию за последние годы обеспечил Армении доходы, каких страна ещё не знала. Воодушевлённое этим правительство поспешило заверить граждан, что времена нужды остались в прошлом, а страну ожидает эпоха всеобщего процветания и достатка. Под влиянием этих иллюзий официальный Иреван принялся щедро распространять чрезмерно оптимистичные экономические прогнозы, наполненные обещаниями «яркого будущего».

Армянские власти, стремясь сохранить западную поддержку, пытались представить бурный рост торговли как «экономическое чудо» и успех внутренней реформы. Однако за красивыми цифрами скрывалась теневая схема реэкспорта, приносящая доход узкому кругу приближённых к Пашиняну бизнесменов.

«Коррекция» Путина — как дипломатический сигнал

Когда Владимир Путин во время встречи лично уточнил реальные цифры товарооборота и указал на несоответствие данных, озвученных Пашиняном, это выглядело не случайным уточнением, а тщательно рассчитанным шагом. Кремль тем самым дал понять: Россия прекрасно осведомлена о том, как Армения зарабатывает на реэкспорте, но пытается играть на два фронта - демонстрируя Западу лояльность, а России – «экономическую преданность».

Эта дипломатическая «коррекция» нанесла удар по имиджу Пашиняна как «честного реформатора». Армения оказалась в положении, когда невозможно одновременно скрывать реэкспорт от Запада и убеждать Москву в искреннем партнёрстве.

Ситуация вокруг торговой статистики обнажила фундаментальное противоречие армянской внешней политики. С одной стороны, Пашинян публично ориентируется на Запад, делает громкие заявления о «европейском выборе» и даже позволяет себе критику в адрес России. С другой - армянская экономика в значительной степени зависит от российского рынка, а реальные торговые связи идут именно в этом направлении.

Попытка «приукрасить» цифры стала проявлением старой политической болезни Иревана - стремления усидеть «на двух стульях».

Ситуация осложняется тем, что Армения остаётся членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где действуют общие правила торговли и единое таможенное пространство. Тем не менее, Иреван продолжает активно развивать контакты с Европейским союзом, стремясь укрепить связи с Брюсселем и получить доступ и к европейским финансовым программам. По сути, армянское руководство пытается извлекать экономические выгоды из участия в ЕАЭС, одновременно демонстрируя политическую лояльность ЕС.

Такая двойственная политика вызывает растущее раздражение у союзников по ЕАЭС. В Москве всё чаще указывают на то, что Армения использует площадку Союза не для укрепления интеграции, а для получения односторонних выгод.

Иреван оказался в сложном положении: пытаясь угодить всем, он постепенно теряет доверие и на Западе и США. Такой подход оборачивается не просто дипломатическим раздражением, а конкретными последствиями: Армению на Западе начинают рассматривать как ненадёжного и двуличного партнёра. США и Евросоюз уже ввели санкции против ряда армянских компаний за нарушение экспортных ограничений в отношении России. Более того, представители Министерства торговли США жёстко предупредили Иреван о недопустимости подобных действий и даже дали рекомендации, как избежать повторения подобных нарушений.

Попытка играть на противоречиях между ЕАЭС и ЕС может обернуться для Армении стратегическим поражением - ведь двойная игра в конечном счёте не оставляет союзников, а лишь обнажает лицемерие и политическую недальновидность.

Коррекция Путина еще стала своего рода политическим приговором для Пашиняна - это удар по ключевому инструменту внутренней легитимности - мифу об «экономическом росте» Армении. Без реэкспортных потоков, подпитывающих бюджет, Иреван сталкивается с риском резкого сокращения доходов и усилением социального напряжения.

Армения вновь оказалась разоблачена в собственной игре, где ложь о «реформах» и «успехах» скрывает зависимость от чужих потоков и отсутствие собственной стратегии.

Как бы ни старался Иреван и насколько бы снисходительно ни относились к Армении отдельные западные круги, лицемерную позицию, занятую ею после начала российско-украинской войны, забыть не удастся. Стереть следы своей двуличной и корыстной политики армянам будет крайне трудно - ведь она зафиксирована черным по белому и очевидна для всех.