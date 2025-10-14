В Кюрдамире мужчина нанёс супруге десять ножевых ранений

Тяжкий инцидент бытового характера произошел в селе Сор-Сор Кюрдамирского района.

По предварительным данным, местный житель Низами Гусейнов во время ссоры напал на свою супругу Сару Гусейнову, нанеся ей множественные ножевые ранения. Женщина получила не менее десяти ударов ножом.

Пострадавшую в крайне тяжёлом состоянии доставили в Кюрдамирскую центральную больницу, где врачи провели экстренную операцию.

В настоящее время состояние Гусейновой остаётся тяжёлым. Следственные органы начали расследование, уточняются мотивы и обстоятельства случившегося.

Источник: Report

Джамиля Суджадинова