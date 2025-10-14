 В Кюрдамире мужчина нанёс супруге десять ножевых ранений | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Кюрдамире мужчина нанёс супруге десять ножевых ранений

Алла Зейдуллаева10:04 - Сегодня
В Кюрдамире мужчина нанёс супруге десять ножевых ранений

Тяжкий инцидент бытового характера произошел в селе Сор-Сор Кюрдамирского района.

По предварительным данным, местный житель Низами Гусейнов во время ссоры напал на свою супругу Сару Гусейнову, нанеся ей множественные ножевые ранения. Женщина получила не менее десяти ударов ножом.

Пострадавшую в крайне тяжёлом состоянии доставили в Кюрдамирскую центральную больницу, где врачи провели экстренную операцию.

В настоящее время состояние Гусейновой остаётся тяжёлым. Следственные органы начали расследование, уточняются мотивы и обстоятельства случившегося.

Источник: Report

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
187

Актуально

Общество

В Азербайджане выпал снег

Общество

В Баку созданы новые парковочные зоны - СПИСОК АДРЕСОВ

Политика

Азербайджан, Россия и Иран создают совместную рабочую группу по автомобильным ...

Политика

Спикер парламента Азербайджана встретилась с председателем Сената Пакистана - ...

Общество

В Баку загорелся Range Rover - ВИДЕО

Состоялось торжественное открытие Дней культуры Туркменистана - ФОТО

В Тертерском районе родитель напал на школьника - ВИДЕО

В Баку созданы новые парковочные зоны - СПИСОК АДРЕСОВ

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Яркая помада, лайки и подросток: где заканчивается сострадание и начинается шоу

МВД прокомментировало инцидент с отцом шехида - ВИДЕО

Письмо в редакцию: Как шесть лабораторных анализов выдали шесть разных результатов

«Последний колхоз Кавказа»: Телеканал Euronews снял программу о селе Ивановка - ВИДЕО

Последние новости

В Баку загорелся Range Rover - ВИДЕО

Сегодня, 10:58

Состоялось торжественное открытие Дней культуры Туркменистана - ФОТО

Сегодня, 10:52

В Тертерском районе родитель напал на школьника - ВИДЕО

Сегодня, 10:47

Эмин Агаларов о том, что значит быть отцом дочек: «Радость, которую не передать словами» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:43

Полный текст Коммюнике по итогам трехсторонней встречи между Азербайджаном, Ираном и Россией

Сегодня, 10:40

В Баку созданы новые парковочные зоны - СПИСОК АДРЕСОВ

Сегодня, 10:35

В Азербайджане выпал снег

Сегодня, 10:33

Трампу не понравилось его фото на обложке Time

Сегодня, 10:30

Баку, Москва и Тегеран продолжат развивать сотрудничество в транспорте и энергетике

Сегодня, 10:22

В России могут установить уголовное наказание за использование и распространение вейпов

Сегодня, 10:15

Азербайджан, Россия и Иран создают совместную рабочую группу по автомобильным перевозкам

Сегодня, 10:12

Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским в конце недели

Сегодня, 10:08

В Кюрдамире мужчина нанёс супруге десять ножевых ранений

Сегодня, 10:04

Организаторы «Евровидения» откладывают ключевое решение по участию Израиля: Что известно сейчас

Сегодня, 09:50

Спикер парламента Азербайджана встретилась с председателем Сената Пакистана - ФОТО

Сегодня, 09:44

Байден поблагодарил Трампа за прекращение конфликта в Газе

Сегодня, 09:25

В Венесуэле из-за затопления шахт погибли 14 горняков

Сегодня, 09:20

Microsoft прекращает поддержку Windows 10

Сегодня, 09:05

Трамп: США с введением пошлин стали богатейшей страной мира

Сегодня, 09:00

В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдаются пробки

Сегодня, 08:56
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10