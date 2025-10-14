На сотрудников госструктуры произошло нападение в торговом центре - ВИДЕО

Разгорелся конфликт в торговом центре «Садарак» между предпринимателями и сотрудниками Государственного рекламного агентства Азербайджана (ADRA).

Предприниматели пытались воспрепятствовать демонтажу рекламных щитов, установленных ими на территории ТЦ. По их словам, сотрудники ADRA демонтировали 21 конструкцию, причинив ущерб на сумму около 210 тысяч манатов. В ходе разговора возник конфликт, который перерос в рукоприкладство.

Руководитель пресс-службы ТЦ «Садарак» Кямаледдин Гядимов сообщил, что демонтаж рекламных конструкций проводился на частной территории торгового центра. «Рекламные конструкции установлены во внутренней торговой зоне, то есть на участках, не относящихся к общественной дороге или территории муниципалитета», — заявил он Caliber.Az, подчеркнув, что ADRA была официально уведомлена о праве собственности.

В то же время руководитель пресс-службы ADRA Гусейн Азизов отметил, что демонтаж рекламных конструкций осуществлялся в полном соответствии с требованиями действующего законодательства.

Джамиля Суджадинова