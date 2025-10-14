Процесс роспуска Минской группы ОБСЕ завершится в декабре, заявила находящаяся в Иреване министр иностранных дел Финляндии, действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен.

ОБСЕ приветствует совместное обращение Армении и Азербайджана по роспуску Минской группы, сказала действующий председатель организации.

"Мы тепло приветствуем те важные шаги, которые были сделаны в направлении достижения мира с Азербайджаном, в частности, соглашение от 8 августа в Вашингтоне. Мы периодически фиксировали приверженность Армении мирной повестке вне зависимости от всех вызовов и препятствий. Я приветствую также совместное обращение по роспуску Минской группы ОБСЕ", - отметила Валтонен, передают армянские СМИ.

Он выразила надежду, что процесс будет завершен до конца декабря. ОБСЕ при этом, по словам Валтонен, готова продолжать сотрудничество с Арменией в сферах, представляющих для нее интерес. "Очень важно укреплять нынешний мирный процесс, обеспечить продолжительность уже сделанных многообещающих шагов", - отметила она.

Организация призывает стороны подписать мирный договор и нормализовать отношения, чтобы обеспечить стабильный мир.

Напомним, что после встречи в Вашингтоне 8 августа Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна главы МИД двух стран направили совместное обращение к действующему председателю ОБСЕ о ликвидации Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур (личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).

1 сентября действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу выступили с совместным заявлением о том, что организация расформирует Минскую группу до 1 декабря этого года.