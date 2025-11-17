Зеленский объявил о закупке у Франции сотни истребителей

Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale, сообщает телеканал LCI со ссылкой на Владимира Зеленского.

"Киев объявил о покупке 100 Rafale у Франции", - передает РИА Новости со ссылкой на телеканал.

Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон 17 ноября подписали "историческое соглашение", в котором говорится о долговременном сотрудничестве двух стран.

Ранее Reuters сообщало, что Зеленский планирует заключить соглашение с Францией о поставках средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет.

Отмечается, что уже несколько недель продолжаются переговоры относительно того, что Франция может предоставить Украине больше военной поддержки.

В прошлом месяце Макрон пообещал предложить больше истребителей Mirage, сначала пообещав поставить шесть, а также новую партию ракет класса "земля-воздух" Aster 30, произведенных европейской группой MBDA, для батарей ПВО SAMP/T.