Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения - ФОТО
Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения.
Как сообщает 1news.az, соответствующее сообщение было размещено на официальной странице ведомства в социальной сети “X”.
В обращении отмечается, что 37 лет назад азербайджанский народ, движимый духом национального самосознания, уверенно направился по пути к независимости, и впоследствии добился исторической победы в Карабахе. Турецкое оборонное ведомство подчеркнуло неизменную солидарность между двумя государствами, отметив, что принцип «Один народ - два государства» остается прочной основой братских отношений.
37 yıl önce millî diriliş ruhuyla bağımsızlığa yürüyen ve Karabağ’da büyük bir zafer kazanan Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin Millî Diriliş Günü'nü kutluyor, "Tek Millet, İki Devlet" şiarıyla her daim bir ve beraber olacağımızı bir kez daha haykırıyoruz. 🇹🇷🇦🇿@wwwmodgovaz… pic.twitter.com/PPQ1MFW3dT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2025