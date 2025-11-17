Пашинян обсудил с замгоссекретаря США реализацию договоренностей по мирному процессу с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию США во главе с заместителем госсекретаря Эллисон Хукер. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на управление по связям с общественностью аппарата премьер-министра РА, Пашинян отметил, что сотрудничество между двумя странами в последнее время вышло на новый уровень.

По его словам, партнерство с США по-новому воспринимается как правительством, так и армянской общественностью.

Пашинян высоко оценил личный вклад США и президента Дональда Трампа в установление мира с Азербайджаном. Он отметил важность договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 8 августа в Вашингтоне саммита мира, и осуществления работ по их реализации в соответствии с намеченным графиком.

Пашинян также подчеркнул наличие насыщенной повестки в двусторонних отношениях с США, охватывающей различные сферы и направления.

Заместитель госсекретаря США поблагодарила за гостеприимство, отметив, что она посетила Ереван для продвижения видения, изложенного президентом Трампом и премьер-министром Пашиняном в ходе их августовских встреч. Эллисон Хукер отметила, что посетила Ереван для обсуждения углубления сотрудничества в области торговли, инвестиций, инфраструктуры, региональной взаимосвязанности и безопасности. В то же время она отметила запуск двусторонних рабочих групп под руководством заместителя помощника госсекретаря Сонаты Коултер, целью которых является реализация двусторонних соглашений, принятых на историческом саммите, и продвижение курса Трампа на международный мир и процветание.

Заместитель госсекретаря подчеркнула, что продолжающееся сотрудничество между Соединенными Штатами и Арменией, в сочетании с прогрессом в достижении всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и нормализацией отношений с Турцией, обещает открыть Южный Кавказ как жизненно важный торговый маршрут. Она убеждена, что это принесет значительную пользу как американскому, так и армянскому народам. В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых между премьер-министром Пашиняном и президентом Трампом, деятельностью рабочих групп, реализацией проекта TRIPP («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания») и предстоящими программами.