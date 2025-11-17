 Пашинян обсудил с замгоссекретаря США реализацию договоренностей по мирному процессу с Азербайджаном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Пашинян обсудил с замгоссекретаря США реализацию договоренностей по мирному процессу с Азербайджаном

First News Media15:40 - Сегодня
Пашинян обсудил с замгоссекретаря США реализацию договоренностей по мирному процессу с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию США во главе с заместителем госсекретаря Эллисон Хукер. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на управление по связям с общественностью аппарата премьер-министра РА, Пашинян отметил, что сотрудничество между двумя странами в последнее время вышло на новый уровень.

По его словам, партнерство с США по-новому воспринимается как правительством, так и армянской общественностью.

Пашинян высоко оценил личный вклад США и президента Дональда Трампа в установление мира с Азербайджаном. Он отметил важность договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 8 августа в Вашингтоне саммита мира, и осуществления работ по их реализации в соответствии с намеченным графиком.

Пашинян также подчеркнул наличие насыщенной повестки в двусторонних отношениях с США, охватывающей различные сферы и направления.

Заместитель госсекретаря США поблагодарила за гостеприимство, отметив, что она посетила Ереван для продвижения видения, изложенного президентом Трампом и премьер-министром Пашиняном в ходе их августовских встреч. Эллисон Хукер отметила, что посетила Ереван для обсуждения углубления сотрудничества в области торговли, инвестиций, инфраструктуры, региональной взаимосвязанности и безопасности. В то же время она отметила запуск двусторонних рабочих групп под руководством заместителя помощника госсекретаря Сонаты Коултер, целью которых является реализация двусторонних соглашений, принятых на историческом саммите, и продвижение курса Трампа на международный мир и процветание.

Заместитель госсекретаря подчеркнула, что продолжающееся сотрудничество между Соединенными Штатами и Арменией, в сочетании с прогрессом в достижении всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и нормализацией отношений с Турцией, обещает открыть Южный Кавказ как жизненно важный торговый маршрут. Она убеждена, что это принесет значительную пользу как американскому, так и армянскому народам. В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых между премьер-министром Пашиняном и президентом Трампом, деятельностью рабочих групп, реализацией проекта TRIPP («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания») и предстоящими программами.

Поделиться:
233

Актуально

Повестка Президента

«Шестая сила»: Азербайджан укрепляет стратегический потенциал Центральной Азии

Мнение

Наши дети под атакой ИИ-контента - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА - ВИДЕО

Точка зрения

Голосование, которое ударило по католикосу: Вагаршапат меняет правила игры

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь

Армения

В Ереване заместителю госсекретаря США рассказали об армяно-турецкой нормализации

Пашинян обсудил с замгоссекретаря США реализацию договоренностей по мирному процессу с Азербайджаном

Армения блокирует ключевой актив Карапетяна: аннулирована лицензия «ЭСА»

Дело в отношении брата и племянника католикоса всех армян Гарегина направлено в суд

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Гражданам Армении устроят туры по военным объектам

Пашинян прокомментировал слухи о визите сына Трампа в Ереван

Пашинян: Армения никогда не откажется от поставок российского зерна, но учтет и другие предложения

Мирзоян: Мир, установленный между Ереваном и Баку, будет способствовать развитию региона

Последние новости

В России попросили не пугать детей перспективой стать дворником

Сегодня, 17:00

Индия приняла к сведению смертный приговор в отношении экс-премьера Бангладеш

Сегодня, 16:55

Экс-премьера Касьянова внесли в перечень террористов в РФ

Сегодня, 16:50

Турция впервые интегрировала встроенную систему наведения в беспилотный истребитель - ВИДЕО

Сегодня, 16:45

Госслужба разъяснила, кто действительно был задержан в Геранбое за хулиганство во время приёма в ИВ

Сегодня, 16:40

В Губе автомобиль насмерть сбил туриста

Сегодня, 16:30

«Такого не может быть» - В Армении исключили продажу «Элсетей» Турции

Сегодня, 16:23

Киберполиция задержала группу мошенников, обманывавших граждан через соцсети - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

Глава ЕК выступила со срочным призывом по Украине

Сегодня, 16:15

МИД Азербайджана: После 44-дневной Отечественной войны 412 человек стали жертвами мин - ФОТО

Сегодня, 16:12

Экс-премьер Бангладеш раскритиковала вынесенный ей смертный приговор

Сегодня, 16:05

Наши дети под атакой ИИ-контента - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА - ВИДЕО

Сегодня, 16:02

В Ахмедлы после оползня обнаружены новые повреждения рельефа

Сегодня, 15:57

Музей железных дорог закрывается для посетителей с этой даты

Сегодня, 15:53

Экс-главу Российского союза молодежи Красноруцкого арестовали

Сегодня, 15:50

В Ереване заместителю госсекретаря США рассказали об армяно-турецкой нормализации

Сегодня, 15:48

Внук Флоры Керимовой стал главной звездой телепроекта, посвящённого народной артистке – ВИДЕО

Сегодня, 15:45

Голосование, которое ударило по католикосу: Вагаршапат меняет правила игры

Сегодня, 15:43

Пашинян обсудил с замгоссекретаря США реализацию договоренностей по мирному процессу с Азербайджаном

Сегодня, 15:40

Глава НАБУ заявил о проблемах с отслеживанием средств на оборонные закупки

Сегодня, 15:20
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30