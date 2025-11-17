 Армения блокирует ключевой актив Карапетяна: аннулирована лицензия «ЭСА» | 1news.az | Новости
Армения

Армения блокирует ключевой актив Карапетяна: аннулирована лицензия «ЭСА»

First News Media14:45 - Сегодня
Армения блокирует ключевой актив Карапетяна: аннулирована лицензия «ЭСА»

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (регулятор рынка электроэнергии и других коммунальных услуг республики) лишила лицензии владельцев ЗАО "Электросети Армении" – компанию "Ташир капитал".

Решение было принято по итогам внеочередного заседания комиссии, продлившегося 3 дня, передают армянские СМИ.

В решении приведены нарушения, которые комиссия усмотрела в деятельности "Электросетей", до назначения там временного государственного управляющего (Романоса Петросяна). По заключению комиссии, к счетам абонентов было приписано примерно 134,8 тыс кВт.ч, а некоторым абонентам, наоборот, счета были учтены не полностью (было скрыто 11,3 тыс кВт.ч).

В другом пункте решения говорится о нескольких тысячах случаев просрочки подключений новых абонентов. Также отмечается, что "Электросети Армении" выдали кредитные гарантии на имя взаимосвязанных компаний ("Армхолдинг", "Ташир капитал" и другим), на общую сумму около $690 млн, но не уведомили об этом комиссию (хотя обязаны были это сделать, так как в случае неуплаты кредитов этих компаний "Элсети" отвечали бы за это имуществом компании, то есть распределительной сетью республики) и не получили от комиссии согласия.

Также было зафиксировано ухудшение показателей электроснабжения в I и II кварталах 2025 года (по сравнению с теми же периодами 2024-го): средняя длительность отключений выросла на 4,2%, а средняя частота – на 8,15%.

В решении отмечается, что "Ташир капитал" опротестовала назначение управляющего в арбитражном суде в Стокгольме. Ссылаясь на разъяснения представителя Армении по международным правовым вопросам, комиссия отметила, что Арбитраж напрямую не постановил прекратить расследование комиссии, а потребовал воздержаться от применения ранее принятых законов, дающих возможность национализации компании.

Из этого комиссия сделала вывод, что прекращение полномочий временного управляющего не предусмотрено требованием арбитража. От дальнейших толкований арбитражного процесса комиссия воздержалась в связи с тем, что он пока не завершен.

Напомним, с 2016 года ЗАО "Электросети Армении" принадлежит группе компаний "Ташир", основанной российско-армянским бизнесменом Самвелом Карапетяном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении национализировать "ЭСА" после обыска в доме Карапетяна и его ареста.

Позднее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятые парламентом поправки к законам, предусматривающие возвращение "Электросетей" под государственный контроль. А глава КРОУ назначил временным управляющим Романоса Петросяна.

9 августа акционер "Электросетей Армении" и генеральный директор "Ташир Капитала" Нарек Карапетян подал иск в Административный суд Армении против Комиссии по регулированию общественных услуг и ее председателя Месропа Месропяна, требуя признать отсутствие правомочности КРОУ в смене менеджмента компании. Стокгольмский арбитраж 22 июля приостановил действие законопроектов, принятых парламентом Армении и разрешающих огосударствление "Электросетей Армении", а также призвал воздержаться от дальнейших шагов по конфискации активов компании. Правительство Армении заявило, что решение Арбитража необязательно к исполнению, сославшись на приоритет национального законодательства.

