Сахиба Гафарова встретилась с участниками 67-го ежегодного заседания Международной ассоциации судей - ФОТО

15 октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с участниками 67-го ежегодного заседания Международной ассоциации судей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, приветствуя участников в Милли Меджлисе, Сахиба Гафарова сказала, что эта организация, объединяющая национальные ассоциации судей из около 100 стран, служит важной платформой в диалоге и сотрудничестве. Она отметила, что проведение этого мероприятия в Азербайджане в этом году имеет символическое значение для нашей страны: «Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, 2025 год объявлен в нашей стране «Годом Конституции и Суверенитета». 30 лет назад, в 1995 году, под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева была подготовлена и принята Конституция Азербайджанской Республики. В Конституции закреплен принцип разделения власти, согласно которому законодательная, исполнительная и судебная власти действуют во взаимодействии и независимы в пределах своих полномочий».

Председатель парламента подчеркнула, что как отмечено в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам мероприятия, получение Азербайджаном права на проведение 67-го ежегодного заседания Международной ассоциации судей является показателем мирового авторитета нашей страны, наглядным свидетельством доверия международной юридической общественности к ее судебно-правовой системе.

Затем Сахиба Гафарова проинформировала об истории парламентаризма в Азербайджане.

Выступая на мероприятии, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев высказал свою точку зрения на сотрудничество парламента и судебных органов, отметив, что Милли Меджлис поддерживает ряд инициатив, связанных с судебной системой.

Затем с помощью слайдов он представил информацию о полномочиях парламента, нормативно-правовых актах, регулирующих его деятельность. Также были доведены до сведения регламент парламента и другие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность депутатов.

На мероприятии выступили председатель Гражданской коллегии Верховного суда Азербайджана Санан Гаджиев и президент Международной ассоциации судей Вальтер Барон. Они выразили благодарность за встречу с участниками 67-й Генеральной ассамблеи Международной ассоциации судей, проходящей в Баку, за подробную презентацию об истории, полномочиях, законодательных процедурах и других вопросах деятельности азербайджанского парламента. Гости отметили тесное сотрудничество парламента Азербайджана с судебной властью, выразили удовлетворение от пребывания в нашей стране и высоко оценили гостеприимство нашего народа.