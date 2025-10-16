Паспорт США впервые за несколько лет выбыл из десятки сильных

Впервые за всю историю Индекса паспортов мира, составляемого компанией Henley & Partners, Соединённые Штаты Америки не вошли в десятку самых «сильных» паспортов.

В обновлённом рейтинге США заняли 12-е место, разделив его с Малайзией. Об этом сообщается в октябрьском отчёте, основанном на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Владельцы американского паспорта имеют безвизовый доступ к 180 из 227 направлений. Для сравнения, лидеры рейтинга — Сингапур (193 направления), Южная Корея (190) и Япония (189) — обеспечивают значительно более широкие возможности для международных поездок.

Снижение позиций США связано с рядом изменений в визовой политике, включая потерю безвизового доступа в Бразилию, исключение из списка стран с безвизовым режимом Китая, а также ограничения со стороны Папуа — Новой Гвинеи, Мьянмы, Вьетнама и Сомали.

Паспорт Великобритании также опустился до рекордно низкого уровня — с 6-го на 8-е место, потеряв с июля две позиции несмотря на то, что ранее он также занимал первую строчку в рейтинге (в 2015 году).