Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Египта в Азербайджане - ФОТО

16 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Арабской Республики Египет в нашей стране Хуссама-Элдине Реды.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев в первую очередь поздравил Арабскую Республику Египет с высоким уровнем организации Саммита мира по Ближнему Востоку в Шарм-эш-Шейхе. Высоко оценив приглашение Азербайджана на это мероприятие Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, глава государства назвал это примером доверия и дружбы между нашими странами.

С удовлетворением вспомнив визит Абдель Фаттаха ас-Сиси в Азербайджан и свой официальный визит в Египет, Президент Ильхам Алиев коснулся вопросов, связанных с претворением в жизнь задач, обсуждавшихся в рамках этих визитов.

Посол передал главе нашего государства приветствия Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, просил передать и его приветствия Абдель Фаттаху ас-Сиси.

На встрече было затронуто значение Межправительственной комиссии, отмечено, что в ближайшее время состоится ее очередное заседание. Было подчеркнуто, что прямое авиасообщение между Баку и городами Шарм-эш-Шейх и Каир придает серьезный импульс сотрудничеству в сфере туризма.

В ходе беседы были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в культурной и гуманитарной областях.