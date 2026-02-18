 В Азербайджане объявлено желтой и оранжевое предупреждение | 1news.az | Новости
В Азербайджане объявлено желтой и оранжевое предупреждение

Фаига Мамедова17:12 - Сегодня
Завтра в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов ожидается сильный ветер.

Как сообщает 1news.az, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии распространила предупреждение желтого и оранжевого уровней.

Отмечается, что в Зангилане, Джебраиле, Агдаме, Лачыне, Кельбаджаре, Дашкесане, Гяндже, Геранбое, Нафталане, Товузе, Агстафе, Газахе, Мингячевире, Евлахе, Агдаше, Уджаре, Барде, Тертере, Гёйчае, Исмаиллы, Габале, Гусаре, Сиязани, Хызы, Лерике и Ярдымлы ожидается северо-западный ветер, соответствующий оранжевому уровню опасности. Скорость ветра будет достигать 20.8–28.4 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в других регионах страны ожидается северо-западный ветер, соответствующий желтому уровню опасности. Скорость ветра составит 13.9–20.7 м/с.

