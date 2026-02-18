В Гёйчае конфликт между мужчинами закончился гибелью одного из них

В Гёйчае 36-летний мужчина скончался в результате падения, есть задержанный.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, вечером 16 февраля 36-летний Джавид Ахмедов получил травмы в результате падения с высоты в одной из чайхана города Гёйчай. Он был госпитализирован, однако скончался в больнице.

В ходе расследования было установлено, что в указанном заведении между Джавидом Ахмедовым и 31-летним Мехманом Аскеровым возник спор на почве личных отношений. В ходе конфликта Джавид Ахмедов упал с лестницы.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, Мехман Аскеров был задержан.

По факту возбуждено уголовное дело.