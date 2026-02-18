В Баку из квартиры вынесли золото на 30 тысяч манатов

В Ясамальском районе Баку зафиксирован факт кражи.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел, неизвестный проник в одну из квартир, похитил золотые украшения на сумму 30 тысяч манатов и скрылся с места происшествия.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 26-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции, был выявлен и задержан подозреваемый в совершении данного деяния - 27-летний Эмин Мамедов. Сообщается, что ранее он уже был судим за кражу из другой квартиры в этом же здании. Установлено, что похищенные ювелирные изделия он продал в один из ювелирных магазинов.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.