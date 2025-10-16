Израиль хочет достичь ликвидации ХАМАС

Израиль не окончил борьбу и по-прежнему полон решимости достичь всех целей войны, которые включают ликвидацию власти палестинского движения ХАМАС и его разоружение, заявил премьер Биньямин Нетаньяху по случаю дня памяти жертв резни 7 октября 2023 года.

“Мы обязаны вернуть всех похищенных, до последнего. Сыны, отдавшие свои жизни в бою, являются краеугольными камнями, на которых построено государство Израиль. Они боролись за достижение всех целей войны, и мы достигнем всех целей войны (включая ликвидацию ХАМАС и его разоружение – ред.)”, - заявил Нетаньяху на государственной церемонии памяти павших 7 октября 2023 года.

“Борьба не окончена. Сегодня ясно лишь одно – любой, кто поднимает на нас руку, уже знает, что заплатит очень высокую цену. Мы полны решимости добиться полной победы, которая будет определять нашу жизнь долгие годы”, - добавил премьер.

Источник: РИА Новости