Президент принял верительные грамоты нового главы представительства ЕС - ФОТО

16 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного руководителя представительства Европейского Союза в нашей стране Марияны Куюнджич.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Марияна Куюнджич вручила Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

С удовлетворением вспомнив встречи с председателем Совета Европейского Союза Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тиране и Копенгагене, глава государства сказал, что на них были подробно обсуждены перспективы развития сотрудничества. Подчеркнув наметившуюся в последнее время динамику в отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом, Президент Ильхам Алиев коснулся визитов в Азербайджан в течение года трех комиссаров ЕС.

Марияна Куюнджич поздравила с успехами, достигнутыми в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при свидетельстве Президента США Дональда Трампа.

Отметив, что Азербайджан проводит активную региональную дипломатию, новый руководитель представительства Европейского Союза в нашей стране Марияна Куюнджич сказала, что наглядным примером этого являются недавние визиты Президента Ильхама Алиева и международные саммиты, в которых он принимал участие.

Подчеркнув наличие благоприятных возможностей для дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, она коснулась успешного сотрудничества в энергетической, транспортной сферах, отметила, что Евросоюз активно поддерживает проекты по созданию региональных транспортных коммуникаций.

Марияна Куюнджич сказала, что Европейский Союз продолжит оказывать поддержку Азербайджану в области разминирования территорий.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.