Трансформация армянской диаспоры после Карабаха: утраченные рычаги и новый поиск миссии

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

После восстановления территориальной целостности Азербайджана в сентябре 2023 года армянская диаспора — один из ключевых внешнеполитических инструментов Еревана в течение десятилетий — оказалась в глубоком стратегическом тупике.

С потерей карабахской повестки как ядра идентичности и мобилизации, диаспора сталкивается с необходимостью пересмотра своих целей, а в дальнейшем и методов. И, к сожалению, в качестве таковых сегодня ею избирается мирный процесс, повестка, избранная правительством Никола Пашиняна.

Упадок "карабахской повестки": Идеологический вакуум и внутренняя фрагментация

Диаспора армян разбросана по многим странам: Франция, США, Россия, страны Ближнего Востока. У каждой из этих групп свои приоритеты — культурно‑религиозные, образовательные, благотворительные, лоббистские.

В течение трёх десятилетий тема Карабаха служила стержнем для консолидации армян за рубежом.

Сотни лоббистских кампаний, десятки резолюций, активность в США, Франции, Канаде, Аргентине — всё это вращалось вокруг «права на самоопределение». Однако реалии после сентября 2023-го изменились: международное сообщество де-факто признало контроль Азербайджана над регионом как реализацию суверенного права, а интерес к «реваншистским» лозунгам со стороны диаспоры резко снизился.

Посткарабахский синдром выразился в идеологическом расслоении: часть диаспоры требует ужесточения риторики, другая, меньшая пока, — переориентации на культурную и образовательную деятельность.

Географически разбросанная и внутренне фрагментированная, диаспора теряет способность вырабатывать единую стратегию. Молодое поколение армян за рубежом всё чаще интересуется вопросами интеграции и индивидуального успеха, а не территориальными спорами прошлого. Снижение эмоциональной мотивации у молодого поколения, которое выросло за рубежом и может уже не ощущать тот символический вес, который Карабах носил для их родителей и старших.

Как метко отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на тему ожиданий со стороны диаспоры: «Армянская диаспора думает, что мир им всё должен и кто‑то придёт, будет защищать их, будет за них бороться… а они просто сядут и будут эксплуатировать сомнительные и спорные так называемые трагедии».

Диаспора уже не воспринимается как движущая сила, способная диктовать мировое мнение; её роль всё чаще видится как реликт прошлых конфликтов.

Кризис легитимности и институциональная усталость

Возникают вопросы: откуда диаспоре брать моральный мандат представлять «всю Армению»? Насколько её действия отражают интересы тех, кто живёт в Армении сейчас?

Ранее диаспора представлялась как "голос Армении" на Западе. Эксперты, поддерживающие Азербайджан, становились мишенями армянской диаспоры. Сегодня этот мандат под сомнением. Текущие процессы снижают эффективность фондов, НПО и лоббистских структур, работающих от имени «общенациональных интересов».

Внутри самой Армении растёт недоверие к «зарубежным армянам», обвиняемым в деструктивном вмешательстве, далеких от реальности страны. Это говорит и о внутреннем давлении, и о том, что диаспора воспринимается как активный игрок, но не всегда — как конструктивный партнер.

Изменившийся мир: Азербайджан как фактор стабильности

Азербайджан, продемонстрировавший способность вернуть контроль над своими территориями без внешнего вмешательства, заручился поддержкой ключевых игроков — от ООН до ЕС. Страна воспринимается в международной дипломатии как субъект, восстановивший свою территорию и утверждающий суверенитет.

Это даёт ему значительное преимущество в позиционировании в переговорных и правовых форумах.

В этих условиях любые попытки армянской диаспоры реанимировать «проблему Карабаха» встречают холодную реакцию, особенно на фоне энергетического, транспортного и геополитического значения Баку. Диаспора, ориентированная прежде на поддержку карабахской темы, теперь сталкивается с тем, что её прежние методы всё менее эффективны: страны Европы, США, ООН, международные структуры всё больше опираются на принципы территориальной целостности, осторожность в вопросах сепаратизма и баланс интересов.

Изменившийся мир: Азербайджан — новый полюс стабильности, а не объект давления

Если на рубеже 1990–2000-х годов армянская диаспора ещё могла рассчитывать на международную поддержку своих позиций, апеллируя к трагедиям прошлого и мифу о «маленькой нации, которую все обижают», то сегодня геополитическая реальность изменилась до неузнаваемости.

Мир больше не смотрит на Армению как на «жертву», и уж тем более — не воспринимает армянскую диаспору как носителя универсальной истины. Напротив, всё чаще в дипломатических кругах, аналитических центрах и СМИ диаспоральные структуры ассоциируются с намеренной дестабилизацией, политическим шантажом, а подчас и прямым вмешательством во внутренние дела суверенных государств.

И если раньше Баку вынужден был парировать десятки пропагандистских атак в парламентских комиссиях Европы и США, то теперь инициатива полностью перешла к Азербайджану. За последние годы Азербайджан укрепился как: 1) энергетический узел Евразии, поставляющий стратегически важные ресурсы в Европу; 2) транспортный хаб, связывающий Восток и Запад через Зангезурский и Срединный коридоры; 3) ответственный партнёр международных организаций, придерживающийся принципов суверенитета и территориальной неприкосновенности, в полном соответствии с Уставом ООН.

Это уже не страна, вынужденная защищаться от обвинений — это региональный гарант стабильности, с растущим влиянием и уважением.

Армянская диаспора, особенно в США и Франции, продолжает пытаться «возвратить прошлое» — через резолюции о геноциде, мифах о «оккупированных землях», эмоционально окрашенных акциях. Но эти попытки больше не производят прежнего эффекта. Запад устал от их риторики, а приоритеты мира — это безопасность энергетики, новые торговые маршруты, предотвращение новых очагов конфликта.

Как подметил политолог Тофиг Аббасов: «Диаспора воспринимает утрату Карабаха как личное поражение и пытается во что бы то ни стало навязать миру свою скорбь, при этом игнорируя страдания миллиона азербайджанских беженцев и разрушенные регионы страны. Это и есть избирательная, лицемерная память».

На фоне геополитических сдвигов, Азербайджан становится не объектом международной критики, а носителем формулы будущего: стабильность, развитие, реализм. Армянская диаспора же застряла в прошлом — и это её главное поражение.

Если она не пересмотрит свою повестку, не откажется от логики обвинений, давления и реванша, то рискует полностью утратить даже остатки моральной легитимности в глазах мирового сообщества.

Возможные сценарии эволюции армянской диаспоры: между реальностью, иллюзиями и историческим выбором

Сегодня, когда Карабахская тема объективно ушла с международной повестки, армянская диаспора стоит перед жестким выбором: приспособиться к новой геополитической реальности — или окончательно потерять политический вес, утратив доверие тех, кто раньше к ней прислушивался. Путь вперёд не один — но каждый из возможных сценариев несёт свои последствия.

Сценарий 1. Консервативное выживание: жить прошлым, но молча

Это сценарий для тех, кто осознал утрату рычагов влияния, но не готов к переменам. В этом случае диаспора ограничивается культурной и гуманитарной нишей: сохранение школ, церквей, фондов, память о прошлом, работа с архивами, помощь беженцам — но без претензий на глобальную роль и политические цели.

Такой формат безопасен, но малоэффективен: он не мобилизует, не предлагает чёткой повестки, не вовлекает молодёжь. Это попытка «сохраниться» — без развития.

Диаспора в этом случае станет музеем самой себя: с хорошо отреставрированными витринами, но с пыльными смыслами.

Сценарий 2. Реалистическая адаптация: от лозунгов — к делу

Наиболее зрелый и конструктивный путь. Он требует признания очевидного: Карабахский вопрос закрыт, Азербайджан восстановил территориальную целостность в пределах международного права, и мир это принял.

Значит, надо менять оптику.

Речь не о капитуляции, а о переформатировании усилий: инвестировать в образование, научные и технологические инициативы, поддерживать армянскую государственность через устойчивые институты, а не через эмигрантские лозунги.

Вместо того чтобы биться в закрытую дверь «возвращения Карабаха», разумнее — заняться тем, что реально улучшает будущее: обмен студентами, научные фонды, культурная интеграция, проекты в Армении и для Армении.

Этот путь может обеспечить диаспоре новую актуальность, не вступая в конфронтацию ни с Арменией, ни с миром. В выигрыше — все.

Сценарий 3. Реваншистская линия: путь в изоляцию

Самый опасный сценарий — но, к сожалению, ещё не исключён. Некоторые группы в диаспоре, особенно в США и Франции, по-прежнему лелеют мечты о «реванше», пытаются реанимировать «карабахский проект», выдвигают требования компенсаций, собирают подписи под петициями, организуют акции против Азербайджана.

Такие действия сегодня не просто бесперспективны — они чреваты репутационным крахом. Мир устал от односторонних обвинений, от попыток переписать границы и игнорировать международное право. Любая новая волна реваншистской активности может обернуться для диаспоры полнейшей международной маргинализацией.

В глазах партнёров это будет выглядеть как сепаратизм с человеческим лицом, как попытка навязать миру собственную версию истории — без учёта фактов, правовых норм и реальных последствий.

Исторический выбор

Думается, что армянские диаспоральные организации теряют своё значение как инструмент геополитического давления. Армянская диаспора сегодня стоит перед судьбоносным выбором: продолжать жить прошлым, превращаясь в анахронизм, или переосмыслить своё место в меняющемся мире. Без ясной стратегии, основанной на международном праве, реальностях суверенитета и дипломатической корректности, она рискует утратить свой вес не только в глазах мира, но и внутри самой армянской нации.

В условиях, когда Азербайджан предлагает региону формулу мира, устойчивого развития и суверенитета, попытки сыграть по старым правилам — это путь в пустоту. У истории нет кнопки «назад». И выбор — за ними.