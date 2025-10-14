 Трансформация армянской диаспоры после Карабаха: утраченные рычаги и новый поиск миссии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Точка зрения

Трансформация армянской диаспоры после Карабаха: утраченные рычаги и новый поиск миссии

First News Media17:25 - Сегодня
Трансформация армянской диаспоры после Карабаха: утраченные рычаги и новый поиск миссии

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

После восстановления территориальной целостности Азербайджана в сентябре 2023 года армянская диаспора — один из ключевых внешнеполитических инструментов Еревана в течение десятилетий — оказалась в глубоком стратегическом тупике.

С потерей карабахской повестки как ядра идентичности и мобилизации, диаспора сталкивается с необходимостью пересмотра своих целей, а в дальнейшем и методов. И, к сожалению, в качестве таковых сегодня ею избирается мирный процесс, повестка, избранная правительством Никола Пашиняна.

Упадок "карабахской повестки": Идеологический вакуум и внутренняя фрагментация

Диаспора армян разбросана по многим странам: Франция, США, Россия, страны Ближнего Востока. У каждой из этих групп свои приоритеты — культурно‑религиозные, образовательные, благотворительные, лоббистские.

В течение трёх десятилетий тема Карабаха служила стержнем для консолидации армян за рубежом.

Сотни лоббистских кампаний, десятки резолюций, активность в США, Франции, Канаде, Аргентине — всё это вращалось вокруг «права на самоопределение». Однако реалии после сентября 2023-го изменились: международное сообщество де-факто признало контроль Азербайджана над регионом как реализацию суверенного права, а интерес к «реваншистским» лозунгам со стороны диаспоры резко снизился.

Посткарабахский синдром выразился в идеологическом расслоении: часть диаспоры требует ужесточения риторики, другая, меньшая пока, — переориентации на культурную и образовательную деятельность.

Географически разбросанная и внутренне фрагментированная, диаспора теряет способность вырабатывать единую стратегию. Молодое поколение армян за рубежом всё чаще интересуется вопросами интеграции и индивидуального успеха, а не территориальными спорами прошлого. Снижение эмоциональной мотивации у молодого поколения, которое выросло за рубежом и может уже не ощущать тот символический вес, который Карабах носил для их родителей и старших.

Как метко отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на тему ожиданий со стороны диаспоры: «Армянская диаспора думает, что мир им всё должен и кто‑то придёт, будет защищать их, будет за них бороться… а они просто сядут и будут эксплуатировать сомнительные и спорные так называемые трагедии».

Диаспора уже не воспринимается как движущая сила, способная диктовать мировое мнение; её роль всё чаще видится как реликт прошлых конфликтов.

Кризис легитимности и институциональная усталость

Возникают вопросы: откуда диаспоре брать моральный мандат представлять «всю Армению»? Насколько её действия отражают интересы тех, кто живёт в Армении сейчас?

Ранее диаспора представлялась как "голос Армении" на Западе. Эксперты, поддерживающие Азербайджан, становились мишенями армянской диаспоры. Сегодня этот мандат под сомнением. Текущие процессы снижают эффективность фондов, НПО и лоббистских структур, работающих от имени «общенациональных интересов».

Внутри самой Армении растёт недоверие к «зарубежным армянам», обвиняемым в деструктивном вмешательстве, далеких от реальности страны. Это говорит и о внутреннем давлении, и о том, что диаспора воспринимается как активный игрок, но не всегда — как конструктивный партнер.

Изменившийся мир: Азербайджан как фактор стабильности

Азербайджан, продемонстрировавший способность вернуть контроль над своими территориями без внешнего вмешательства, заручился поддержкой ключевых игроков — от ООН до ЕС. Страна воспринимается в международной дипломатии как субъект, восстановивший свою территорию и утверждающий суверенитет.

Это даёт ему значительное преимущество в позиционировании в переговорных и правовых форумах.

В этих условиях любые попытки армянской диаспоры реанимировать «проблему Карабаха» встречают холодную реакцию, особенно на фоне энергетического, транспортного и геополитического значения Баку. Диаспора, ориентированная прежде на поддержку карабахской темы, теперь сталкивается с тем, что её прежние методы всё менее эффективны: страны Европы, США, ООН, международные структуры всё больше опираются на принципы территориальной целостности, осторожность в вопросах сепаратизма и баланс интересов.

Изменившийся мир: Азербайджан — новый полюс стабильности, а не объект давления

Если на рубеже 1990–2000-х годов армянская диаспора ещё могла рассчитывать на международную поддержку своих позиций, апеллируя к трагедиям прошлого и мифу о «маленькой нации, которую все обижают», то сегодня геополитическая реальность изменилась до неузнаваемости.

Мир больше не смотрит на Армению как на «жертву», и уж тем более — не воспринимает армянскую диаспору как носителя универсальной истины. Напротив, всё чаще в дипломатических кругах, аналитических центрах и СМИ диаспоральные структуры ассоциируются с намеренной дестабилизацией, политическим шантажом, а подчас и прямым вмешательством во внутренние дела суверенных государств.

И если раньше Баку вынужден был парировать десятки пропагандистских атак в парламентских комиссиях Европы и США, то теперь инициатива полностью перешла к Азербайджану. За последние годы Азербайджан укрепился как: 1) энергетический узел Евразии, поставляющий стратегически важные ресурсы в Европу; 2) транспортный хаб, связывающий Восток и Запад через Зангезурский и Срединный коридоры; 3) ответственный партнёр международных организаций, придерживающийся принципов суверенитета и территориальной неприкосновенности, в полном соответствии с Уставом ООН.

Это уже не страна, вынужденная защищаться от обвинений — это региональный гарант стабильности, с растущим влиянием и уважением.

Армянская диаспора, особенно в США и Франции, продолжает пытаться «возвратить прошлое» — через резолюции о геноциде, мифах о «оккупированных землях», эмоционально окрашенных акциях. Но эти попытки больше не производят прежнего эффекта. Запад устал от их риторики, а приоритеты мира — это безопасность энергетики, новые торговые маршруты, предотвращение новых очагов конфликта.

Как подметил политолог Тофиг Аббасов: «Диаспора воспринимает утрату Карабаха как личное поражение и пытается во что бы то ни стало навязать миру свою скорбь, при этом игнорируя страдания миллиона азербайджанских беженцев и разрушенные регионы страны. Это и есть избирательная, лицемерная память».

На фоне геополитических сдвигов, Азербайджан становится не объектом международной критики, а носителем формулы будущего: стабильность, развитие, реализм. Армянская диаспора же застряла в прошлом — и это её главное поражение.

Если она не пересмотрит свою повестку, не откажется от логики обвинений, давления и реванша, то рискует полностью утратить даже остатки моральной легитимности в глазах мирового сообщества.

Возможные сценарии эволюции армянской диаспоры: между реальностью, иллюзиями и историческим выбором

Сегодня, когда Карабахская тема объективно ушла с международной повестки, армянская диаспора стоит перед жестким выбором: приспособиться к новой геополитической реальности — или окончательно потерять политический вес, утратив доверие тех, кто раньше к ней прислушивался. Путь вперёд не один — но каждый из возможных сценариев несёт свои последствия.

Сценарий 1. Консервативное выживание: жить прошлым, но молча

Это сценарий для тех, кто осознал утрату рычагов влияния, но не готов к переменам. В этом случае диаспора ограничивается культурной и гуманитарной нишей: сохранение школ, церквей, фондов, память о прошлом, работа с архивами, помощь беженцам — но без претензий на глобальную роль и политические цели.

Такой формат безопасен, но малоэффективен: он не мобилизует, не предлагает чёткой повестки, не вовлекает молодёжь. Это попытка «сохраниться» — без развития.

Диаспора в этом случае станет музеем самой себя: с хорошо отреставрированными витринами, но с пыльными смыслами.

Сценарий 2. Реалистическая адаптация: от лозунгов — к делу

Наиболее зрелый и конструктивный путь. Он требует признания очевидного: Карабахский вопрос закрыт, Азербайджан восстановил территориальную целостность в пределах международного права, и мир это принял.

Значит, надо менять оптику.

Речь не о капитуляции, а о переформатировании усилий: инвестировать в образование, научные и технологические инициативы, поддерживать армянскую государственность через устойчивые институты, а не через эмигрантские лозунги.

Вместо того чтобы биться в закрытую дверь «возвращения Карабаха», разумнее — заняться тем, что реально улучшает будущее: обмен студентами, научные фонды, культурная интеграция, проекты в Армении и для Армении.

Этот путь может обеспечить диаспоре новую актуальность, не вступая в конфронтацию ни с Арменией, ни с миром. В выигрыше — все.

Сценарий 3. Реваншистская линия: путь в изоляцию

Самый опасный сценарий — но, к сожалению, ещё не исключён. Некоторые группы в диаспоре, особенно в США и Франции, по-прежнему лелеют мечты о «реванше», пытаются реанимировать «карабахский проект», выдвигают требования компенсаций, собирают подписи под петициями, организуют акции против Азербайджана.

Такие действия сегодня не просто бесперспективны — они чреваты репутационным крахом. Мир устал от односторонних обвинений, от попыток переписать границы и игнорировать международное право. Любая новая волна реваншистской активности может обернуться для диаспоры полнейшей международной маргинализацией.

В глазах партнёров это будет выглядеть как сепаратизм с человеческим лицом, как попытка навязать миру собственную версию истории — без учёта фактов, правовых норм и реальных последствий.

Исторический выбор

Думается, что армянские диаспоральные организации теряют своё значение как инструмент геополитического давления. Армянская диаспора сегодня стоит перед судьбоносным выбором: продолжать жить прошлым, превращаясь в анахронизм, или переосмыслить своё место в меняющемся мире. Без ясной стратегии, основанной на международном праве, реальностях суверенитета и дипломатической корректности, она рискует утратить свой вес не только в глазах мира, но и внутри самой армянской нации.

В условиях, когда Азербайджан предлагает региону формулу мира, устойчивого развития и суверенитета, попытки сыграть по старым правилам — это путь в пустоту. У истории нет кнопки «назад». И выбор — за ними.

Поделиться:
326

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией об участии в Саммите мира по Ближнему Востоку

Политика

Хикмет Гаджиев обсудил двустороннее сотрудничество с послом Литвы в Баку

Точка зрения

Трансформация армянской диаспоры после Карабаха: утраченные рычаги и новый поиск ...

Общество

В Азербайджане вводятся ограничения в связи с пассажироперевозками на такси

Точка зрения

Трансформация армянской диаспоры после Карабаха: утраченные рычаги и новый поиск миссии

Реэкспорт и иллюзии процветания: как Армения пытается играть на два фронта

Колониальная амнезия по-французски: почему Парижу не стоит читать лекции о правах человека

Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня массированного ракетного обстрела Гянджи

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Военное сотрудничество в ОТГ: перспективы, шаги, риски

Трансформация армянской диаспоры после Карабаха: утраченные рычаги и новый поиск миссии

Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня массированного ракетного обстрела Гянджи

Пропавшие без вести. Азербайджан призывает мир активизировать усилия для решения проблемы

Последние новости

Представители омбудсмена провели расследование на месте обнаруженного в Агдере массового захоронения

Сегодня, 19:20

Ильхам Алиев поделился публикацией об участии в Саммите мира по Ближнему Востоку

Сегодня, 19:05

Азербайджанские шахматисты стали серебряными медалистами чемпионата Европы

Сегодня, 19:00

Исследование: родители сжигают до 3000 калорий, собирая детей в школу

Сегодня, 18:45

Эйюб Кулиев дирижировал Билькентским симфоническим оркестром в Анкаре – ФОТО

Сегодня, 18:25

Халг Банк и Qatar Airways предоставляют для клиентов эксклюзивные возможности

Сегодня, 18:10

Хикмет Гаджиев обсудил двустороннее сотрудничество с послом Литвы в Баку

Сегодня, 17:50

Трансформация армянской диаспоры после Карабаха: утраченные рычаги и новый поиск миссии

Сегодня, 17:25

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии более 253 млн евро за продолжающуюся оккупацию

Сегодня, 16:58

20 % коммунальных расходов этих лиц оплатит государство

Сегодня, 16:48

Президент Ильхам Алиев утвердил Кигалийскую поправку

Сегодня, 16:38

Макрон предупредил, что вотум недоверия кабмину приведет к роспуску парламента

Сегодня, 16:30

В Азербайджане вводятся ограничения в связи с пассажироперевозками на такси

Сегодня, 16:20

Генсек НАТО высмеял «ковыляющую домой» подлодку РФ

Сегодня, 16:12

Продолжаются работы по приведению объектов общепита в соответствие с санитарными нормами - ФОТО

Сегодня, 16:08

В Азербайджанской национальной библиотеке открылся «Уголок туркменской литературы» - ФОТО

Сегодня, 16:03

Kapital Bank объявил финансовые результаты за третий квартал 2025 года

Сегодня, 15:58

Обнародована численность населения Азербайджана

Сегодня, 15:55

Эрдоган: Путь к урегулированию лежит через создание Палестинского государства

Сегодня, 15:50

В Музее Победы началась установка экспонатов и инсталляций - ВИДЕО

Сегодня, 15:48
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10