«Британская партия «Реформы» выступает против мира и поддерживает контроль Кремля над Арменией» — под таким заголовком вышла статья известного политического обозревателя Тараса Кузио в авторской колонке издания Eurasia Review.

В ней он уделяет внимание недавнему заявлению Дэнни Крюгера, члена британского парламента от пророссийской популистской националистической партии «Реформы», который выступил в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ) — доминирующей конфессии в Армении.

Кузио напоминает, что в ноябре бывший лидер партии «Реформы» в Уэльсе Нейтан Гилл был приговорен к 10,5 годам тюремного заключения за получение взяток от России в обмен на пророссийские заявления в бытность его депутатом Европарламента.

Найджел Фарадж, лидер партии «Реформы», имеет долгую историю поддержки пророссийских позиций по Украине и Крыму. Фарадж использовал риторику, странно похожую на высказывания крайне левого бывшего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, обвиняя НАТО и расширение ЕС в «провоцировании» войны с Россией.

Поэтому, отмечает Кузио, неудивительно, что партия «Реформы» поддерживает пророссийскую оппозицию в Армении, которая «находилась у власти до народной «бархатной революции» 2018 года и превратила страну в коррумпированное оффшорное марионеточное государство Кремля». Политолог подчеркивает, что пришедший к власти в Армении в результате той «бархатной революции» премьер-министр Никол Пашинян стремится восстановить демократию в стране и интегрироваться в Европу, дистанцируясь от России — «шаг, который мы должны приветствовать».

Эксперт напоминает, что «Пашинян также решительно поддержал шаги по прекращению самого трудноразрешимого конфликта в бывшем СССР путем переговоров по мирному соглашению и нормализации отношений с соседями Армении — Азербайджаном и Турцией. Опять же, это шаги, которым мы должны аплодировать».

В этой связи Кузио приводит критическое заявление Крюгера, пророссийского британского депутата, который обвинил Пашиняна в том, что он «начал ожесточенную атаку на Армянскую апостольскую церковь», с которой «обращаются так, как если бы она была политической оппозицией».

«Крюгер пишет, что «несколько армянских епископов были арестованы по сфабрикованным обвинениям», и что «Пашинян призывает к отстранению Гарегина II, Католикоса или верховного лидера Армянской церкви». Некоторые представители экстремистского духовенства ААЦ во главе с архиепископом Багратом Галстаняном, видным клириком церкви, были обвинены в подготовке государственного переворота при помощи России с целью свержения демократически избранного и легитимного правительства Пашиняна и возвращения к власти Национального собрания Армении, объединяющего коррумпированные пророссийские кланы, разорившие страну.

Архиепископ Галстанян выдвинул ультиматум Пашиняну с требованием уйти в отставку, а когда тот отказался, встретился с пророссийскими бывшими президентами Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Католикос Армянской апостольской церкви Гарегин II также созывал встречи с бывшими пророссийскими президентами Армении — Тер-Петросяном, Кочаряном и Саргсяном, а также с бывшими лидерами сепаратистов Карабаха Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном», - напоминает Кузио.

Он отмечает, что, хотя в Армении церковь отделена от государства, ААЦ регулярно вмешивается в политику как радикальный союзник пророссийской антипашиняновской оппозиции. «Почему? Потому что Армянская апостольская церковь яростно враждебна мирному соглашению и поддерживает старый режим, который удерживал Армению в статусе коррумпированного российского марионеточного государства», - подчеркнул политолог.

Эксперт подчеркивает, что Крюгер называет Азербайджан и Турцию «врагами Армении», что не соответствует действительности: «Азербайджан вернул земли в ходе двух коротких войн в 2020 и 2023 годах, которые были на международном уровне признаны его суверенной территорией. Ни одна международная или правозащитная организация не обвинила Азербайджан в депортации армян с этих территорий».

Кузио пишет, что экстремисты в ААЦ и бывшие пророссийские правители Армении пытались свергнуть правительство Пашиняна, обвиняя его в «измене» и «предательстве» армян в Карабахе. «Это игнорирует тот факт, что ООН, ОБСЕ и другие международные организации бесчисленное количество раз заявляли, что Карабах является суверенной территорией Азербайджана.

Азербайджан настойчиво шел по пути мира и заключения мирного соглашения с Арменией, которое признало бы границы советских республик в качестве международных границ — как это было согласовано в Алма-Атинской декларации и протоколе от 21 декабря 1991 года. Премьер-министр Пашинян столкнулся с противодействием экстремистского духовенства ААЦ, которое выступает против пути к миру с Азербайджаном в погоне за националистической мечтой о «Великой Армении». Пашиняну противостоит экстремистское крыло пророссийской ААЦ, разжигающее национализм и шовинизм по отношению к меньшинствам», - указал Кузио.

Он напомнил, что партия «Реформы», которую представляет Крюгер, выступает против программы европейской интеграции премьер-министра Пашиняна, предпочитая, чтобы Армения оставалась в сфере влияния России.

«Армянская апостольская церковь имеет многовековые тесные связи с Русской православной церковью (РПЦ). Католикос ААЦ Гарегин II считается одним из последних пережитков прежнего режима благодаря своим связям с Россией. В конце 2022 года президент России Владимир Путин наградил Гарегина II орденом Почета за развитие культурных отношений между двумя странами.

Обе церкви поддерживают имперский национализм и ирредентизм по отношению к своим соседям. ААЦ поддерживает националистическую мечту о «Великой Армении», которая предъявляет территориальные претензии к западному Азербайджану и восточной Турции. Русская православная церковь объявляет так называемую «специальную военную операцию» «Священной войной» за «освобождение русских земель» в Украине. В марте прошлого года РПЦ заявила, что «специальная военная операция — это Священная война, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию «Удерживающего» [Катехона], защищая мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада», - напомнил эксперт.

Премьер-министр Никол Пашинян пытается положить конец десятилетиям конфликта между Арменией и Азербайджаном, что принесет мир на Южный Кавказ, а также интегрирует его страну в Европу. «Эти две цели достойны британской и европейской поддержки», - резюмировал Кузио.