Должностные лица НПО привлечены к уголовной ответственности за незаконное учреждение и вручение орденов и медалей

Должностные лица неправительственных организаций привлечены к уголовной ответственности за незаконное изготовление орденов и медалей и вручение их множеству лиц.

По фактам незаконного учреждения и вручения различных орденов и медалей отдельным лицам со стороны некоторых неправительственных организаций, действующих на территории Азербайджанской Республики, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело, проводится предварительное расследование, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В ходе проведённых мероприятий выявлены обоснованные подозрения в превышении должностных полномочий со стороны должностных лиц отдельных неправительственных организаций, в том числе общественных объединений «Azərbaycan Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Veteranları və Şəhid Ailələri», «Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları», «Şəhid Ailələri, Əlilləri və Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi», «Azərbaycan Respublikası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatı», «Qarabağ Əlillərinə Qayğı», «Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi» Иctimai Birlikləri, фондов «Beynəlmiləlçi Əlil Döyüşçülər» и «Dədə Qorqud Xeyriyyə», а также других неправительственных организаций.

Так, в соответствии с законодательством, в том числе с законом «О учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики», ордена и медали являются государственными наградами, присуждаемыми гражданам за особые заслуги перед государством; в других нормативно-правовых актах запрещается учреждение орденов и медалей (включая любое использование терминов «орден» или «медаль») в качестве вида награды. Кроме того, согласно закону «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)», в уставах НПО недопустимо присваивание полномочий государственных и местных органов власти.

Несмотря на это, должностные лица указанных неправительственных организаций явно превысили свои полномочия, незаконно учредили многочисленные ордена, медали и нагрудные знаки различного наименования и вручали их множеству лиц по личным связям, а также за денежное вознаграждение в различных размерах.

В ходе проведённых обысков и иных следственных действий были изъяты 1 518 орденов и медалей, 777 удостоверений к орденам и медалям, 7 буклетов, записи о вручении указанных орденов и медалей 8069 лицам в разное время, а также иные вещественные доказательства.

На основании собранных первоначальных доказательств председателю фонда «Beynəlmiləlçi Əlil Döyüşçülər» Сейяфу Оруджову, председателю общественного объединения «Azərbaycan Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Veteranları və Şəhid Ailələri» Мехди Мехдиеву и председателю общественного объединения «Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları» Фузули Рзакулиеву предъявлены обвинения по статье 309.1 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий), им избрана мера пресечения в виде нахождения под контролем полиции.

Одновременно продолжаются процессуальные действия по аналогичным фактам, в ходе которых должностные лица неправительственных организаций, нарушившие закон в этой сфере, выявляются и привлекаются к ответственности.

Кроме того, с целью обеспечения контроля в данной области, предупреждения нарушений закона, а также устранения самих нарушений и причин, их порождающих, принимаются меры прокурорского воздействия.

«Предварительное расследование продолжается, дополнительная информация о его результатах будет предоставлена», - отмечают в Генпрокуратуре.