 В связи с пожаром в «Гобу Парк-1»возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В связи с пожаром в «Гобу Парк-1»возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media12:07 - Сегодня
В связи с пожаром в «Гобу Парк-1»возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в многоэтажном жилом доме, расположенном в жилом массиве «Гобу Парк-1» поселка Лёкбатан Гарадагского района города Баку, в результате которого погибли 4 человека и 4 человека отравились дымом.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Было отмечено, что возбуждено уголовное дело по статьям 124.2 (убийство по неосторожности двух или более лиц) и 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса, а проведение предварительного следствия поручено Управлению криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.

По уголовному делу с участием сотрудников соответствующих государственных структур, в том числе Министерства по чрезвычайным ситуациям, и соответствующих экспертов был проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства и выполнены другие необходимые первоначальные следственные действия.

По делу будет проведено полное, объективное и всестороннее расследование, по итогам которого будет обеспечено принятие решения в соответствии с законом.

11:12

Двое из погибших в результате пожара, произошедшего в жилом массиве «Гобу Парк-1» поселка Локбатан, - дети.

По предварительной информации сотрудника Qafqazinfo с места происшествия, причиной взрыва стал взрыв комбинированного отопительного котла (комби), находившегося в квартире.

В результате инцидента погибли двое школьников и их мать, проживавшие в доме.

Мужчина в возрасте примерно 65–70 лет, который зашел в соседний дом, чтобы помочь, погиб, задохнувшись дымом. Сообщается, что его супруга, последовавшая за ним, была доставлена в больницу с отравлением дымом.

Как сообщили 1news.az в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана «Объявление о том, что 3-5 декабря в связи с ремонтными работами на водопроводной линии в подаче воды в некоторые районы Гарадагского и Сабаильского районов будут перебои, было распространено несколько дней назад, и абоненты были проинформированы».

09:00

5 декабря около 03:15 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок о взрыве в жилом массиве «Гобу Парк 1» поселка Локбатан Гарадагского района города Баку.

Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az, по месту происшествия были немедленно направлены 12 бригад скорой медицинской помощи.

Четыре человека (женщины) были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи в Клинический медицинский центр с предварительным диагнозом «отравление дымом».

Четыре человека погибли на месте происшествия до приезда врачей.

Состояние трех из четырех госпитализированных в Клинический медицинский центр человек оценивается как средней тяжести.

08:48

В связи с пожаром, произошедшим в многоэтажном жилом доме, расположенном в жилом массиве «Гобу Парк-1» Гарадагского района города Баку, сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Азербайджана совместно с соответствующими государственными органами, в том числе сотрудниками министерства по чрезвычайным ситуациям, осматривают место происшествия и выполняют другие необходимые процессуальные действия.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, проведены соответствующие следственные действия и назначены экспертизы для установления причины пожара.

В результате происшествия четверо человек (двое из них – несовершеннолетние) задохнулись от образовавшегося дыма.

По факту ведется расследование в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.

О результатах расследования общественность будет проинформирована позже.

08:12

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в жилом здании, расположенном в жилом комплексе «Гобу Парк-1» в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

Как сообщает министерство, после получения информации на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной пожарной охраны и Службы особого риска спасения МЧС.

Пожарные в короткие сроки потушили пожар, вспыхнувший в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого здания, не допустив его распространения на другие квартиры.

В результате пожара сгорели легковоспламеняющиеся конструкции на кухне и коридоре двухкомнатной квартиры. В результате пожара погибли четыре человека.

Остальная часть квартиры и другие квартиры были защищены от пожара.

В целях безопасности жильцы здания были эвакуированы.

Поделиться:
2949

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди

Общество

В связи с пожаром в «Гобу Парк-1»возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ...

Общество

В Нахчыване стартовало строительство участка железной дороги на границе с ...

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Общество

Наследники скончавшихся госслужащих получат пособие

На Абшероне задержан ранее судимый наркоторговец - ВИДЕО

Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди

Названо состояние пострадавших в пожаре в Евлахе - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Азербайджанский историк предложил демонтировать памятник Айне Султановой и воздвигнуть - Топчибашеву

В подземном переходе в Баку произошел обрыв эскалатора: есть пострадавшие

Азербайджанская школьница покоряет международные математические олимпиады - ФОТО

В Бакинском метрополитене ответили на заявление Нармин Салмановой - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Наследники скончавшихся госслужащих получат пособие

Сегодня, 13:55

На Абшероне задержан ранее судимый наркоторговец - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

В Ереване обсуждено армяно-британское оборонное сотрудничество

Сегодня, 13:40

Стартовал чемпионат Азербайджана по шахматам

Сегодня, 13:37

Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди

Сегодня, 13:35

Азербайджанские и белорусские военные специалисты встретились в Баку - ФОТО

Сегодня, 13:30

Названо состояние пострадавших в пожаре в Евлахе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:27

Водители мопедов за это нарушение будут оштрафованы на 40 манатов

Сегодня, 13:15

Британский госминистр по вопросам обороны прибыл в Ереван

Сегодня, 13:10

В Азербайджане зарплаты выросли на 9,5%: На сколько увеличатся пенсии?

Сегодня, 13:05

Президент Азербайджана поздравил короля Таиланда с национальным праздником

Сегодня, 12:50

На международной конференции проанализированы правовые и моральные основы права азербайджанцев на возвращение

Сегодня, 12:33

В Армении арестовали еще одного архиепископа

Сегодня, 12:25

69-летняя Ким Кэттролл вышла замуж в четвертый раз - ФОТО

Сегодня, 12:15

В связи с пожаром в «Гобу Парк-1»возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:07

В Нахчыване стартовало строительство участка железной дороги на границе с Арменией

Сегодня, 12:02

МЧС обратилось к населению

Сегодня, 12:00

Известная кикбоксер задержана за разбойное нападение

Сегодня, 11:57

Бельгийский вещатель VRT не будет участвовать в «Евровидении-2026», но покажет конкурс зрителям

Сегодня, 11:55

Собаки могут способствовать лучшему социальному развитию подростков

Сегодня, 11:47
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30