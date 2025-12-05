В связи с пожаром в «Гобу Парк-1»возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в многоэтажном жилом доме, расположенном в жилом массиве «Гобу Парк-1» поселка Лёкбатан Гарадагского района города Баку, в результате которого погибли 4 человека и 4 человека отравились дымом.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Было отмечено, что возбуждено уголовное дело по статьям 124.2 (убийство по неосторожности двух или более лиц) и 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса, а проведение предварительного следствия поручено Управлению криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.

По уголовному делу с участием сотрудников соответствующих государственных структур, в том числе Министерства по чрезвычайным ситуациям, и соответствующих экспертов был проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства и выполнены другие необходимые первоначальные следственные действия.

По делу будет проведено полное, объективное и всестороннее расследование, по итогам которого будет обеспечено принятие решения в соответствии с законом.

11:12

Двое из погибших в результате пожара, произошедшего в жилом массиве «Гобу Парк-1» поселка Локбатан, - дети.

По предварительной информации сотрудника Qafqazinfo с места происшествия, причиной взрыва стал взрыв комбинированного отопительного котла (комби), находившегося в квартире.

В результате инцидента погибли двое школьников и их мать, проживавшие в доме.

Мужчина в возрасте примерно 65–70 лет, который зашел в соседний дом, чтобы помочь, погиб, задохнувшись дымом. Сообщается, что его супруга, последовавшая за ним, была доставлена в больницу с отравлением дымом.

Как сообщили 1news.az в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана «Объявление о том, что 3-5 декабря в связи с ремонтными работами на водопроводной линии в подаче воды в некоторые районы Гарадагского и Сабаильского районов будут перебои, было распространено несколько дней назад, и абоненты были проинформированы».

09:00

5 декабря около 03:15 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок о взрыве в жилом массиве «Гобу Парк 1» поселка Локбатан Гарадагского района города Баку.

Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az, по месту происшествия были немедленно направлены 12 бригад скорой медицинской помощи.

Четыре человека (женщины) были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи в Клинический медицинский центр с предварительным диагнозом «отравление дымом».

Четыре человека погибли на месте происшествия до приезда врачей.

Состояние трех из четырех госпитализированных в Клинический медицинский центр человек оценивается как средней тяжести.

08:48

В связи с пожаром, произошедшим в многоэтажном жилом доме, расположенном в жилом массиве «Гобу Парк-1» Гарадагского района города Баку, сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Азербайджана совместно с соответствующими государственными органами, в том числе сотрудниками министерства по чрезвычайным ситуациям, осматривают место происшествия и выполняют другие необходимые процессуальные действия.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, проведены соответствующие следственные действия и назначены экспертизы для установления причины пожара.

В результате происшествия четверо человек (двое из них – несовершеннолетние) задохнулись от образовавшегося дыма.

По факту ведется расследование в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.

О результатах расследования общественность будет проинформирована позже.

08:12

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в жилом здании, расположенном в жилом комплексе «Гобу Парк-1» в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

Как сообщает министерство, после получения информации на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной пожарной охраны и Службы особого риска спасения МЧС.

Пожарные в короткие сроки потушили пожар, вспыхнувший в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого здания, не допустив его распространения на другие квартиры.

В результате пожара сгорели легковоспламеняющиеся конструкции на кухне и коридоре двухкомнатной квартиры. В результате пожара погибли четыре человека.

Остальная часть квартиры и другие квартиры были защищены от пожара.

В целях безопасности жильцы здания были эвакуированы.