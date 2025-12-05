 Бельгийский вещатель VRT не будет участвовать в «Евровидении-2026», но покажет конкурс зрителям | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Бельгийский вещатель VRT не будет участвовать в «Евровидении-2026», но покажет конкурс зрителям

Феликс Вишневецкий11:55 - Сегодня
Бельгийский вещатель VRT не будет участвовать в «Евровидении-2026», но покажет конкурс зрителям

Бельгийский общественный вещатель VRT выпустил заявление по поводу голосования на Генеральной ассамблее EBU, касавшегося изменений правил «Евровидения-2026».

VRT, который является одним из двух бельгийских вещателей, чередующихся в участии в конкурсе «Евровидение», в своём заявлении прокомментировал голосование на Генеральной ассамблее по изменениям правил конкурса, а также отсутствие голосования по вопросу участия Израиля.

В заявлении, опубликованном на сайте Eurovoix, VRT отмечает решение большинства членов EBU не изменять список участников конкурса «Евровидение», подчеркивая следующее: «Хотя мы приветствуем изменения в правилах голосования и процедуре судейства, хотим подчеркнуть, что суть дискуссии не касалась именно процедур голосования, и нам жаль, что EBU не делает больше для восстановления объединяющего характера песенного конкурса. VRT продолжит выступать за более чёткую приверженность миру, правам человека и состраданию в рамках EBU. Это соответствует ценностям, которые мы отстаиваем как общественный вещатель».

В заявлении отмечается, что дальнейшая приверженность VRT конкурсу «Евровидение» будет зависеть от того, как EBU будет учитывать эти вопросы в ближайшие годы: «Фламандский общественный вещатель VRT в следующем году определённо не будет участвовать в конкурсе, поскольку нашу страну будет представлять RTBF. VRT является членом EBU. В этом смысле важно уважать демократию среди членов организации, именно исходя из тех ценностей, которые мы отстаиваем. Поэтому мы будем транслировать конкурс «Евровидение».

Отметим, что ранее VRT заявлял, что трансляция конкурса может зависеть от исхода голосования на Генеральной ассамблее EBU.

Напомним, что на данный момент Словения, Испания, Нидерланды и Ирландия уже заявили, что не будут участвовать в «Евровидении-2026» из-за участия Израиля.

Читайте по теме:

Решена судьба Израиля на «Евровидении-2026»: EBU принял окончательное решение

EBU официально подтвердил участие Израиля в «Евровидении 2026», несмотря на бойкоты, и утвердил новые конкурсные правила - ПОДРОБНОСТИ

«Евровидение-2025: Уроки неудач и надежды на возвращение Азербайджана в конкурсный финал - ВИДЕО

Информация о том, что Азербайджан отказался от участия в «Евровидении» из-за Израиля – это фейк

ITV опровергло слухи об отказе Азербайджана от «Евровидения» из-за возможного неучастия Израиля: Конкурс вне политики

Ставка на своё: Как Азербайджан продвигает культуру, язык и музыку на «Евровидении» - ФОТО - ВИДЕО

Поделиться:
227

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди

Общество

В связи с пожаром в «Гобу Парк-1»возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ...

Общество

В Нахчыване стартовало строительство участка железной дороги на границе с ...

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Lifestyle

В Азербайджане зарплаты выросли на 9,5%: На сколько увеличатся пенсии?

69-летняя Ким Кэттролл вышла замуж в четвертый раз - ФОТО

Бельгийский вещатель VRT не будет участвовать в «Евровидении-2026», но покажет конкурс зрителям

Исландия также может отказаться от участия в «Евровидении 2026» из-за Израиля

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Испания пригрозила бойкотом «Евровидения-2026» из-за участия Израиля

Решена судьба Израиля на «Евровидении-2026»: EBU принял окончательное решение

Современная «Məhsəti» оказалась под запретом: Фильм режиссёра Суад Гара не прошёл цензуру - ФОТО

Эльтон Гусейналиев принизил творчество Флоры Керимовой, народная артистка ответила - ВИДЕО

Последние новости

Британский госминистр: Лондон намерен и впредь поддерживать Баку во имя региональной стабильности

Сегодня, 14:02

Наследники скончавшихся госслужащих получат пособие

Сегодня, 13:55

На Абшероне задержан ранее судимый наркоторговец - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

В Ереване обсуждено армяно-британское оборонное сотрудничество

Сегодня, 13:40

Стартовал чемпионат Азербайджана по шахматам

Сегодня, 13:37

Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди

Сегодня, 13:35

Азербайджанские и белорусские военные специалисты встретились в Баку - ФОТО

Сегодня, 13:30

Названо состояние пострадавших в пожаре в Евлахе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:27

Водители мопедов за это нарушение будут оштрафованы на 40 манатов

Сегодня, 13:15

Британский госминистр по вопросам обороны прибыл в Ереван

Сегодня, 13:10

В Азербайджане зарплаты выросли на 9,5%: На сколько увеличатся пенсии?

Сегодня, 13:05

Президент Азербайджана поздравил короля Таиланда с национальным праздником

Сегодня, 12:50

На международной конференции проанализированы правовые и моральные основы права азербайджанцев на возвращение

Сегодня, 12:33

В Армении арестовали еще одного архиепископа

Сегодня, 12:25

69-летняя Ким Кэттролл вышла замуж в четвертый раз - ФОТО

Сегодня, 12:15

В связи с пожаром в «Гобу Парк-1»возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:07

В Нахчыване стартовало строительство участка железной дороги на границе с Арменией

Сегодня, 12:02

МЧС обратилось к населению

Сегодня, 12:00

Известная кикбоксер задержана за разбойное нападение

Сегодня, 11:57

Бельгийский вещатель VRT не будет участвовать в «Евровидении-2026», но покажет конкурс зрителям

Сегодня, 11:55
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30