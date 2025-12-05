Бельгийский вещатель VRT не будет участвовать в «Евровидении-2026», но покажет конкурс зрителям

Бельгийский общественный вещатель VRT выпустил заявление по поводу голосования на Генеральной ассамблее EBU, касавшегося изменений правил «Евровидения-2026».

VRT, который является одним из двух бельгийских вещателей, чередующихся в участии в конкурсе «Евровидение», в своём заявлении прокомментировал голосование на Генеральной ассамблее по изменениям правил конкурса, а также отсутствие голосования по вопросу участия Израиля.

В заявлении, опубликованном на сайте Eurovoix, VRT отмечает решение большинства членов EBU не изменять список участников конкурса «Евровидение», подчеркивая следующее: «Хотя мы приветствуем изменения в правилах голосования и процедуре судейства, хотим подчеркнуть, что суть дискуссии не касалась именно процедур голосования, и нам жаль, что EBU не делает больше для восстановления объединяющего характера песенного конкурса. VRT продолжит выступать за более чёткую приверженность миру, правам человека и состраданию в рамках EBU. Это соответствует ценностям, которые мы отстаиваем как общественный вещатель».

В заявлении отмечается, что дальнейшая приверженность VRT конкурсу «Евровидение» будет зависеть от того, как EBU будет учитывать эти вопросы в ближайшие годы: «Фламандский общественный вещатель VRT в следующем году определённо не будет участвовать в конкурсе, поскольку нашу страну будет представлять RTBF. VRT является членом EBU. В этом смысле важно уважать демократию среди членов организации, именно исходя из тех ценностей, которые мы отстаиваем. Поэтому мы будем транслировать конкурс «Евровидение».

Отметим, что ранее VRT заявлял, что трансляция конкурса может зависеть от исхода голосования на Генеральной ассамблее EBU.

Напомним, что на данный момент Словения, Испания, Нидерланды и Ирландия уже заявили, что не будут участвовать в «Евровидении-2026» из-за участия Израиля.

