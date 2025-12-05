 69-летняя Ким Кэттролл вышла замуж в четвертый раз - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

69-летняя Ким Кэттролл вышла замуж в четвертый раз - ФОТО

Феликс Вишневецкий12:15 - Сегодня
69-летняя Ким Кэттролл вышла замуж в четвертый раз - ФОТО

Звезда «Секса в большом городе», 69-летняя Ким Кэттролл, и 55-летний звукорежиссёр Рассел Томас обменялись клятвами 4 декабря в Лондоне на элегантной церемонии, в которой приняли участие всего 12 гостей.

«Торжество было тихим и сдержанным, с акцентом на семью, близких друзей и долгосрочные отношения пары, что отражает предпочтение новобрачных к камерной и искренней атмосфере», - сообщает People, публикуя эксклюзивные кадры с церемонии.

К.Кэттрал и Р.Томас впервые встретились в 2016 году на BBC, когда она появилась в программе Woman's Hour, и их знакомство быстро переросло в значимые отношения - по словам актрисы, они начали общаться через X (ранее Twitter), где Томас написал ей личное сообщение.

На протяжении многих лет пара старалась держать свои отношения подальше от публики, сохраняя поддержку, взаимное уважение и общие интересы.

Отметим, что для Ким Кэтролл это четвертый брак.

Фото: Liam Pearson (People)

Поделиться:
344

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди

Общество

В связи с пожаром в «Гобу Парк-1»возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ...

Общество

В Нахчыване стартовало строительство участка железной дороги на границе с ...

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Lifestyle

В Азербайджане зарплаты выросли на 9,5%: На сколько увеличатся пенсии?

69-летняя Ким Кэттролл вышла замуж в четвертый раз - ФОТО

Бельгийский вещатель VRT не будет участвовать в «Евровидении-2026», но покажет конкурс зрителям

Исландия также может отказаться от участия в «Евровидении 2026» из-за Израиля

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Анонс выхода находящейся под домашним арестом Раксаны Исмаиловой в прямой эфир вызвал бурное обсуждение в сети - ФОТО

Решена судьба Израиля на «Евровидении-2026»: EBU принял окончательное решение

Ирландия бойкотирует «Евровидение‑2026» из-за участия Израиля

Самый обсуждаемый кадр дня: Айгюн Кязимова и Ройа рядом - ФОТО

Последние новости

Британский госминистр: Лондон намерен и впредь поддерживать Баку во имя региональной стабильности

Сегодня, 14:02

Наследники скончавшихся госслужащих получат пособие

Сегодня, 13:55

На Абшероне задержан ранее судимый наркоторговец - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

В Ереване обсуждено армяно-британское оборонное сотрудничество

Сегодня, 13:40

Стартовал чемпионат Азербайджана по шахматам

Сегодня, 13:37

Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди

Сегодня, 13:35

Азербайджанские и белорусские военные специалисты встретились в Баку - ФОТО

Сегодня, 13:30

Названо состояние пострадавших в пожаре в Евлахе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:27

Водители мопедов за это нарушение будут оштрафованы на 40 манатов

Сегодня, 13:15

Британский госминистр по вопросам обороны прибыл в Ереван

Сегодня, 13:10

В Азербайджане зарплаты выросли на 9,5%: На сколько увеличатся пенсии?

Сегодня, 13:05

Президент Азербайджана поздравил короля Таиланда с национальным праздником

Сегодня, 12:50

На международной конференции проанализированы правовые и моральные основы права азербайджанцев на возвращение

Сегодня, 12:33

В Армении арестовали еще одного архиепископа

Сегодня, 12:25

69-летняя Ким Кэттролл вышла замуж в четвертый раз - ФОТО

Сегодня, 12:15

В связи с пожаром в «Гобу Парк-1»возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:07

В Нахчыване стартовало строительство участка железной дороги на границе с Арменией

Сегодня, 12:02

МЧС обратилось к населению

Сегодня, 12:00

Известная кикбоксер задержана за разбойное нападение

Сегодня, 11:57

Бельгийский вещатель VRT не будет участвовать в «Евровидении-2026», но покажет конкурс зрителям

Сегодня, 11:55
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30