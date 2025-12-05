69-летняя Ким Кэттролл вышла замуж в четвертый раз - ФОТО

Звезда «Секса в большом городе», 69-летняя Ким Кэттролл, и 55-летний звукорежиссёр Рассел Томас обменялись клятвами 4 декабря в Лондоне на элегантной церемонии, в которой приняли участие всего 12 гостей.

«Торжество было тихим и сдержанным, с акцентом на семью, близких друзей и долгосрочные отношения пары, что отражает предпочтение новобрачных к камерной и искренней атмосфере», - сообщает People, публикуя эксклюзивные кадры с церемонии.

К.Кэттрал и Р.Томас впервые встретились в 2016 году на BBC, когда она появилась в программе Woman's Hour, и их знакомство быстро переросло в значимые отношения - по словам актрисы, они начали общаться через X (ранее Twitter), где Томас написал ей личное сообщение.

На протяжении многих лет пара старалась держать свои отношения подальше от публики, сохраняя поддержку, взаимное уважение и общие интересы.

Отметим, что для Ким Кэтролл это четвертый брак.

Фото: Liam Pearson (People)