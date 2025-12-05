 МЧС обратилось к населению | 1news.az | Новости
Общество

МЧС обратилось к населению

Фаига Мамедова12:00 - Сегодня
Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с наступлением холодов.

1news.az сообщает, что в обращении говорится:

«С наступлением зимнего сезона и похолоданием значительно возрастает спрос на электрические и газовые отопительные приборы. В таких условиях неисправности в бытовых электрических и газовых хозяйствах, в том числе использование нестандартных или самодельных газовых и электрических обогревателей, чрезмерная нагрузка на электрическую сеть, а также неосторожность и бесконтрольность могут привести к пожару или взрыву.

Несмотря на проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям массовую просветительскую работу, к сожалению, следует отметить, что пренебрежение правилами безопасности, в том числе халатность, допускаемая некоторыми гражданами, физическими и юридическими лицами, в конечном итоге приводит к горьким последствиям, человеческим жертвам, а также ущербу имуществу и инфраструктуре.

В связи с вышеизложенным Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению и еще раз напоминает о необходимости соблюдения следующих важных правил безопасности:

Не использовать неисправные и не соответствующие стандартам электрические и газовые приборы и установки;

Постоянно поддерживать электрическое и газовое хозяйство в исправном состоянии;

Установку и ремонт электрических и газовых сетей доверять только специалистам;

Не перегружать электрические линии и удлинители;

Не оставлять без присмотра электрические приборы (телефоны, компьютеры и т.д.) подключенными к сети для зарядки;

Электрические и газовые приборы не должны использоваться детьми и должны постоянно находиться под контролем;

Не хранить легковоспламеняющиеся горючие материалы внутри квартиры, на балконах и лестничных клетках;

При уходе из квартиры не оставлять электрические и газовые приборы включенными;

При входе в квартиру нельзя включать свет, электрические и газовые приборы, использовать открытый огонь, не убедившись в отсутствии утечки газа. Если почувствовали запах газа, немедленно откройте окна и двери, перекройте подачу газа в квартиру и вызовите специалиста;

Не бросать непотушенные спички и окурки в мусорное ведро или с балкона.

Для обеспечения вашей безопасности при возникновении пожара двигайтесь, пригнувшись или ползком, закрыв рот и нос влажной тканевой повязкой (полотенцем, шарфом, одеждой и т. п.); чтобы защититься от дыма в соседней комнате, закройте щели вокруг двери мокрой тканью; закройте двери и окна, чтобы пожар не усиливался; если покинуть квартиру невозможно, стойте на балконе или возле окна и ждите пожарных; не пользуйтесь лифтом для покидания здания. В случае возникновения пожара в электрошахте, квартирах или других помещениях многоэтажных зданий, жильцы других квартир не должны покидать жилье до прибытия спасателей, а также должны защитить входную дверь от дыма, закрыв щели влажной тканью.

Соблюдение указанных правил безопасности поможет предотвратить ущерб жизни и здоровью. Помните, равнодушие к правилам - это опасность для нашей жизни. В случае угрозы звоните 112».

