Исландия также может отказаться от участия в «Евровидении 2026» из-за Израиля

Исландия определит своё участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2026» на следующей неделе.

Правление исландского национального вещателя RUV подтвердило, что обсудит участие страны в конкурсе на заседании в среду, 10 декабря - ожидается, что именно в этот день будет принято решение о том, выйдет ли Исландия из конкурса, сообщает 1news.az со ссылкой на RUV.

Подчеркивается, что это решение последует за состоявшемся 4 декабря голосованием на Генеральной ассамблее EBU, где было подтверждено, что израильский вещатель KAN допускается к участию в 2026 году.

На прошлой неделе правление RUV одобрил рекомендацию о том, чтобы EBU исключил Израиль из конкурса - при этом октябрьский опрос показал, что почти 60% исландцев предпочли бы, чтобы страна отказалась от участия в «Евровидении», если Израиль останется в конкурсе.

Отметим, что на данный момент Словения, Испания, Нидерланды и Ирландия уже заявили, что не будут участвовать в «Евровидении-2026» из-за участия Израиля.

Читайте по теме:

EBU официально подтвердил участие Израиля в «Евровидении 2026», несмотря на бойкоты, и утвердил новые конкурсные правила - ПОДРОБНОСТИ

«Евровидение-2025: Уроки неудач и надежды на возвращение Азербайджана в конкурсный финал - ВИДЕО

Информация о том, что Азербайджан отказался от участия в «Евровидении» из-за Израиля – это фейк

ITV опровергло слухи об отказе Азербайджана от «Евровидения» из-за возможного неучастия Израиля: Конкурс вне политики

Ставка на своё: Как Азербайджан продвигает культуру, язык и музыку на «Евровидении» - ФОТО - ВИДЕО