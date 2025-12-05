 Исландия также может отказаться от участия в «Евровидении 2026» из-за Израиля | 1news.az | Новости
Исландия также может отказаться от участия в «Евровидении 2026» из-за Израиля

Феликс Вишневецкий11:07 - Сегодня
Исландия определит своё участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2026» на следующей неделе.

Правление исландского национального вещателя RUV подтвердило, что обсудит участие страны в конкурсе на заседании в среду, 10 декабря - ожидается, что именно в этот день будет принято решение о том, выйдет ли Исландия из конкурса, сообщает 1news.az со ссылкой на RUV.

Подчеркивается, что это решение последует за состоявшемся 4 декабря голосованием на Генеральной ассамблее EBU, где было подтверждено, что израильский вещатель KAN допускается к участию в 2026 году.

На прошлой неделе правление RUV одобрил рекомендацию о том, чтобы EBU исключил Израиль из конкурса - при этом октябрьский опрос показал, что почти 60% исландцев предпочли бы, чтобы страна отказалась от участия в «Евровидении», если Израиль останется в конкурсе.

Отметим, что на данный момент Словения, Испания, Нидерланды и Ирландия уже заявили, что не будут участвовать в «Евровидении-2026» из-за участия Израиля.

306

