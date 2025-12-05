 Собаки могут способствовать лучшему социальному развитию подростков | 1news.az | Новости
Собаки могут способствовать лучшему социальному развитию подростков

First News Media11:47 - Сегодня
Собаки могут способствовать лучшему социальному развитию подростков

Исследование группы учёных под руководством Такэфуми Кикусуи из Университета Азабу показало, что подростки, у которых в 13 лет была домашняя собака, к 14 годам реже сталкиваются с агрессией, трудностями мышления и социальной изоляцией

Таким образом, взаимодействие с собаками может снижать уровень стресса и стимулировать выработку окситоцина, гормона, связанного с доверием и привязанностью. Новая работа также указала на иной возможный механизм влияния, например, особенности микробиоты.

Результаты исследования, опубликованные в журнале iScience, основаны на опросах 343 психически и физически здоровых подростков, из которых 96 владели собаками. Анализ показал, что у подростков без собак в слюне существенно меньше бактерий из 12 групп.

Так, чтобы проверить влияние микробиоты на поведение, учёные пересадили образцы слюны подростков лабораторным «стерильным» мышам. Как выяснилось, животные, получившие микробиоту владельцев собак, проявляли более активное социальное поведение, чаще обнюхивали незнакомых мышей и чаще подходили к соседям по клетке, как говорит Кикусуи, продемонстрировали «эмпатическую заботу».

Источник: TheGuardin

Собаки могут способствовать лучшему социальному развитию подростков

