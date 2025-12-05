Британский госминистр по вопросам обороны прибыл в Ереван

Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Вернон Кокер прибыл в Ереван, чтобы открыть первый постоянный офис своей страны в Армении.

Как отмечается в сообщении британского посольства в Армении, это подтверждает долгосрочную приверженность Великобритании безопасности и суверенитету Армении.

Напомним, что накануне посольство Великобритании в Армении опубликовало сообщение о назначении Лондоном майора Томаса Шорланда Болла первым британским резидентом-военным атташе в Армении.

Источник: Арменпресс