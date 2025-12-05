В Нахчыване стартовало строительство участка железной дороги на границе с Арменией

«Азербайджанские железные дороги» завершили проектные работы по реконструкции и модернизации железнодорожной инфраструктуры в Нахчыванской Автономной Республике».

Об этом сообщил зампредседателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ариф Агаев.

Он отметил, что в настоящее время на границе с Арменией, на территории станции Саламмелик Ордубадского района началось строительство: «Работы охватывают 188-километровую железнодорожную линию. Целью является создание новой железнодорожной сети, отвечающей современным требованиям. После завершения капитального ремонта годовая пропускная способность железной дороги составит 15 миллионов тонн. Как известно, 8 августа 2025 года в Вашингтоне господин Президент одержал очередную историческую победу, добившись подписания соглашения об открытии «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP). В рамках этого соглашения будет восстановлено железнодорожное сообщение вдоль коридора. Зангезурский коридор, как важная составная часть Среднего коридора, рассматривается в качестве значимого маршрута в грузоперевозках между Европой и Азией. Этот коридор также станет одним из основных звеньев коридора Север-Юг».

Источник: АПА