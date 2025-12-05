Водители мопедов за это нарушение будут оштрафованы на 40 манатов

Водители мопедов также будут оштрафованы за отсутствие шлема.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, это положение нашло отражение в предлагаемых изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, которые обсуждались сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и по культуре.

Согласно проекту, за управление мотоциклом или мопедом без застегнутого мотошлема, а также за перевозку пассажиров без мотошлема или с незастегнутым шлемом, водители будут оштрафованы на сумму 40 манатов.

В действующем законодательстве это правило применяется только к водителям мотоциклов.