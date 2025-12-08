Народный писатель Анар предложил перенести из Ичеришехер памятник Зардаби

Первый этаж бывшего здания Азербайджанской энциклопедии в Ичеришехер превратили в ресторан.

Перед зданием установлен памятник Гасанбеку Зардаби.

Как сообщает AПA, об этом заявил председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, выступая на конференции «Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: Состояние и перспективы».

«Предлагаю перенести памятник в парк перед Педагогическим университетом», — отметил он.