 Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ключевые вопросы сотрудничества - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ключевые вопросы сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:10 - Сегодня
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ключевые вопросы сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи обсудили актуальные вопросы и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, основанного на добрососедских отношениях и взаимном уважении, говорится в публикации внешнеполитического ведомства АР в соцсети Х.

Министры отметили прочные институциональные рамки, от политических консультаций до Совместной межправительственной комиссии, а также обширную правовую базу договоров, которые создают надежную архитектуру для стабильных и перспективных двусторонних отношений, которые Азербайджан и Иран намерены далее укреплять, отмечается в сообщении.

Стороны обсудили пути и меры по усилению экономико-торгового сотрудничества, с особым акцентом на транспортно-логистическую сферу.

Также затронуты вопросы гуманитарного сотрудничества, включая увеличение авиарейсов между Баку–Тегераном/Тебризом, сотрудничество в сфере образования, культуры и туризма.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в международных организациях, таких как ООН, Движение неприсоединения и ОИС, а также по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и мероприятиям по послевоенному восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

12:22

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проводит встречу с министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

Поделиться:
361

Актуально

Точка зрения

Азербайджан меняет правила игры на Южном Кавказе

Общество

Лучшее интервью: Журналистка 1news.az стала победительницей конкурса MEDİA

Общество

Как долго в Азербайджане продлится дождливая погода?

Политика

Джейхун Байрамов: Окончательное решение о направлении азербайджанских ...

Политика

Грузия даром осуществит первый транзит нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

Азербайджан и Иран нацелены на увеличение товарооборота

Аббас Арагчи: В Иране выполнена половина работ по проекту Север-Юг

Джейхун Байрамов: Окончательное решение о направлении азербайджанских военнослужащих в Газу пока не принято

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Brussels Signal: Азербайджан выиграл войну, теперь он выигрывает мир

Хикмет Гаджиев: Азербайджан создает новые реалии на Южном Кавказе

«Арцах или Карабах?»: Армянский телеканал закрылся после провокации во время телемоста Баку–Ереван - ВИДЕО

Арестован задержанный сотрудниками СГБ Мамед Ибрагимли - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Лучшее интервью: Журналистка 1news.az стала победительницей конкурса MEDİA

Сегодня, 14:52

Грузия даром осуществит первый транзит нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

Сегодня, 14:48

Как долго в Азербайджане продлится дождливая погода?

Сегодня, 14:37

Количество погибших в ДТП на дороге Хокмяли-Гобу достигло трех человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:35

ХАМАС заявило о готовности к долгосрочному перемирию с Израилем

Сегодня, 14:28

Азербайджан и Иран нацелены на увеличение товарооборота

Сегодня, 14:20

Пашинян написал «дорожную карту по обновлению Армянской церкви»

Сегодня, 14:17

Аббас Арагчи: В Иране выполнена половина работ по проекту Север-Юг

Сегодня, 14:13

Джейхун Байрамов: Окончательное решение о направлении азербайджанских военнослужащих в Газу пока не принято

Сегодня, 14:04

Страны ОДКБ согласовали правила применения новых видов оружия

Сегодня, 14:02

Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни

Сегодня, 14:00

В Барде четыре члена семьи отравились маринованными помидорами - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:55

Джейхун Байрамов предложил провести встречу в формате «3+3» в Баку

Сегодня, 13:50

Аббас Арагчи: В Иране с нетерпением ждут Ильхама Алиева

Сегодня, 13:47

Азербайджан меняет правила игры на Южном Кавказе

Сегодня, 13:40

В Баку проходит церемония открытия фестиваля культуры ОИС - ФОТО

Сегодня, 13:32

Министр: Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Ираном в духе дружбы

Сегодня, 13:27

Матч «Карабах» – «Аякс» будет судить словенский арбитр

Сегодня, 13:22

Аудиовизуальный Совет: За 2 недели ведущие использовали около 3 тысяч иностранных слов

Сегодня, 13:17

В Турции прооперирована народная артистка Азерин - ФОТО

Сегодня, 13:15
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30