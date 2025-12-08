Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ключевые вопросы сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи обсудили актуальные вопросы и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, основанного на добрососедских отношениях и взаимном уважении, говорится в публикации внешнеполитического ведомства АР в соцсети Х.

Министры отметили прочные институциональные рамки, от политических консультаций до Совместной межправительственной комиссии, а также обширную правовую базу договоров, которые создают надежную архитектуру для стабильных и перспективных двусторонних отношений, которые Азербайджан и Иран намерены далее укреплять, отмечается в сообщении.

Стороны обсудили пути и меры по усилению экономико-торгового сотрудничества, с особым акцентом на транспортно-логистическую сферу.

Также затронуты вопросы гуманитарного сотрудничества, включая увеличение авиарейсов между Баку–Тегераном/Тебризом, сотрудничество в сфере образования, культуры и туризма.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в международных организациях, таких как ООН, Движение неприсоединения и ОИС, а также по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и мероприятиям по послевоенному восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

12:22

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проводит встречу с министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети Х.